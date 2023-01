Fedez e Vialli. Nelle ultime ore il rapper è finito al centro della polemica per un video pubblicato sul suo account Instagram. Fedez ha più volte spiegato come, pur non essendo riuscito a conoscere di persona l’ex calciatore, gli era molto grato per il sostegno che gli aveva dato mentre affrontava la sua malattia.

Fedez e Vialli sono rimasti in contatto telefonico da quando il cantante, la scorsa primavera, ha scoperto di avere un tumore neuroendocrino al pancreas. Quello del rapper è un tipo di tumore diverso da quello di Vialli, più raro, ma meglio gestibile. “Faccio questo video perché pur non avendolo mai conosciuto di persona è stata una persona straordinaria, che mi ha dato un aiuto incredibile. Abbiamo subito lo stesso tipo di intervento per due patologie diverse, ma a me non era mai capitato di piangere al telefono con una persona che non conoscevo. Mi ha dato una mano, non dovuta ma incredibile”.

Leggi anche: “Si è appena saputo”. Gianluca Vialli, la decisione ufficiale dopo la morte





Fedez e Vialli, la giornalista Serena Doe Mazzini lo attacca e lui si infuria

“Mi spiace – aggiunge Fedez, che spesso ha parlato del supporto ricevuto dall’ex calciatore durante la sua malattia – perché avremmo dovuto vederci e avremmo dovuto farci la foto con la nostra cicatrice”. Poi un pensiero alla famiglia di Vialli. “Condoglianze alla famiglia, un saluto grande a Gianluca, sono costernato di non essere riuscito a conoscerti più a fondo. Pur avendo avuto una conoscenza solo epistolare e telefonica, mi hai dato tanto. Ed è giusto che le persone lo sappiano”.

Le parole di Fedez su Vialli hanno scatenato la giornalista Serena Doe Mazzini che l’ha attaccato nel suo podcast. “Lunedì ritorna Il sottosopra ma visto che oggi c’è chi dichiara di essere rammaricato dal non avere la foto con il morto del giorno, qui una puntata con un pensiero che condivido sul tema”. Furioso Fedez, che sui social è intervenuto duramente contro la giornalista: “Per promuovere il suo podcast l’ossessionata “giornalista” non si ferma davanti a nulla. Oltre a non aver capito un ca**o di ciò che ho detto, io mi chiedo, ma come si fa a far polemica davanti a tutto? Ripigliatevi”.

Dopo aver parlato di Vialli, Fedez ha pubblicato un video contro la giornalista: “Questa è la stessa giornalista che tempo fa aveva sostenuto che fossi guarito dal cancro al pancreas in tre giorni. Davanti a un pensiero di un lutto e un ricordo per una persona che mi ha aiutato, ma almeno davanti a questo non si potrebbe tacere?”.

Fedez può stare sulle palle ma rompergli le scatole per il ricordo di Vialli, persona che gli è stata vicina durante la malattia, vuol dire proprio rendersi ridicoli. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) January 6, 2023

E ancora: “Perché se di fronte a questi guru dei social che ti insegnano come stare al mondo non si può nemmeno ricordare una persona che oggi è venuta a mancare, che ti ha dato una mano quando ti hanno trovato un tumore raro al pancreas, allora non si può più fare un ca**o. E se per trascinarvi nell’onda della mediaticità avete bisogno di promuovere un podcast dicendo che io ho detto che volevo farmi il selfie con il morto vuol dire che siete in cattiva fede voi e che fate schifo. Più di me”.