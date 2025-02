Ad Acerra, una tragedia ha scosso la comunità: la piccola Giulia, di soli nove mesi, è stata trovata senza vita, presumibilmente a causa di un attacco da parte del pitbull di famiglia. Tuttavia, le indagini in corso non hanno ancora confermato questa versione dei fatti. In questo contesto di dolore e incertezza, i nonni della bambina hanno deciso di rompere il silenzio.





Secondo le prime ricostruzioni, il padre di Giulia, risultato positivo all’hashish, avrebbe riferito di essersi addormentato, accorgendosi dell’accaduto solo al risveglio, trovando la figlia a terra. Nonostante le sue affermazioni, sul cane non sono state rilevate tracce organiche che confermino l’aggressione. Questo ha sollevato ulteriori dubbi sulla dinamica dell’incidente e sul ruolo effettivo dell’animale.

I nonni, profondamente addolorati, hanno espresso la loro incredulità e il desiderio di fare chiarezza su quanto accaduto. La comunità locale, intanto, si stringe attorno alla famiglia, in attesa che le autorità competenti facciano luce su questa drammatica vicenda.

I nonni della piccola Giulia, azzannata e uccisa probabilmente dl cane, hanno deciso di parlare attraverso le pagine del Corriere della Sera: “È stata una disgrazia. Il ragazzo fa due lavori per portare la casa avanti, si alza alle 4:30 del mattino e la figlia era la regina della casa per lui. Però questi cani in appartamento non devono stare. Questo dramma non si cancellerà mai dalla vita di tutti noi. Gli ho detto centinaia di volte di togliere quel cane dall’appartamento”.

“Lo dico senza cattiveria, come un padre. Il ragazzo è una brava persona, lavoratore. Ora mia figlia e mia moglie sono scioccate. Come si fa ad affrontare una tragedia di questa portata? Come ci si riprende da questo? Ho chiesto a mio genero guardandolo negli occhi se avesse sentito qualcosa e mi ha detto tra le lacrime che non ha sentito nulla altrimenti avrebbe fatto di tutto pur di togliere la figlia dalla bocca del cane”.