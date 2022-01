Non c’è dubbio per Matteo Bassetti riguardo il Covid. Per il direttore della Clinica Malattie Infettive dell’ospedale Policlinico San Martino di Genova dovremo aspettare solo qualche mese per uscire definitivamente dalla pandemia. Secondo Bassetti infatti, tra aprile e maggio del 2022, ne saremo praticamente fuori. Ospite del programma Un Giorno da Pecora, traccia il periodo che dovrebbe coincidere con l’agognata fine della pandemia. Queste le parole del prof. Bassetti: “Credo che in Italia oggi ci siano il 10-15% di positivi, quindi circa dieci milioni di persone, ed entro la primavera più di un italiano su due sarà contagiato”, ha dichiarato detto.

Quando poi uno dei conduttori gli ha chiesto quando usciremo da questa situazione, il direttore sembra non aver dubbi: “Già in primavera, tra aprile e maggio 2022 ragionevolmente saremo fuori dalla pandemia. Spero potremo togliere le mascherine, visto che credo che avremo il 95% di vaccinati”. Ma non è finita qui, perché Matteo Bassetti, parlando della malattia ha definito una “stupidaggine la quarantena per chi ha tre dosi di vaccino”.

Il medico ha detto: “Se avessi dovuta farla per ogni contatto avuto sarei dovuto rimanere in casa da febbraio scorso”, ha concluso. Matteo Bassetti ha anche ribadito la sua contrarietà alla diffusione del bollettino giornaliero con i dati dei contagi: “Nel bollettino giornaliero c’è di tutto, serve un dato settimanale per tutti i cittadini – ha spiegato –“.





“Usciamo da questa logica catastrofica e terrorizzante, i dati quotidiani possono servire solo a noi medici”. E su un suo possibile ingresso all’interno del Comitato tecnico scientifico, Matteo Bassetti ha detto: “Sono lusingato dalle parole del sottosegretario alla Salute Andrea Costa, ma per partecipare un domani al Cts ci vuole un impianto diverso a livello di ministero”.

“Così come stanno le cose, si parlano lingue diverse tra me e il Cts”. Poi, su coloro che decidono di non vaccinarsi Matteo Bassetti ha dichiarato: “Se non avessimo i no vax le terapie intensive sarebbero vuote: nel mio ospedale ho 19 ricoveri per Covid e 18 non sono vaccinati”.