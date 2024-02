Terrore al concerto di Laura Pausini, uomo spara 17 colpi di pistola. Polizia sul posto: i dettagli

Spari al concerto di Laura Pausini. Paura durante l’evento che si è tenuto nella serata di ieri, lunedì 12 febbraio, all’Accor Hotel Arena. Una situazione davvero inaspettata anche se sappiamo che sono tantissime le persone accorse a concerti di una star come la cantante italiana e le occasioni di pericolo non sono certo da escludere.

Nello specifico, come racconta FanPage, un uomo si è presentato intorno alle ore 20:00 davanti all’ingresso vip in Boulevard de Bercy nella location dell’evento musicale con protagonista Laura Pausini. L’uomo non aveva con sé alcun biglietto o invito e per questo motivo gli addetti alla sicurezza lo hanno fatto indietreggiare per lasciare passare tutti gli altri. La reazione dell’uomo è stata scioccante.

L’uomo allontanato tira fuori una pistola e spara 17 colpi

Dopo essere stato allontanato l’uomo è andato verso l’uscita d’emergenza, situata a un centinaio di metri dall’ingresso e ha tirato fuori una pistola (una semiautomatica calibro 7,65). A quel punto ha iniziato a sparare contro la porta a vetri dell’ingresso secondario. In tutto sono stati diciassette i colpi esplosi. Per fortuna in quel momento non c’era nessuno nei paraggi e non ci sono stati feriti.

Immediato l’intervento degli agenti di polizia che hanno bloccato l’individuo. Lo hanno quindi arrestato e condotto in commissariato. Alcuni testimoni hanno raccontato che l’uomo era in evidente stato d’alterazione e pronunciava frasi senza senso su fatti d’attualità. Alla fine tutto si è risolto per il meglio e il concerto di Laura Pausini è potuto proseguire senza altri imprevisti.

Ancora una volta, dunque, un evento imprevisto al concerto di Laura Pausini. Pochi giorni fa durante un evento a Milano la cantante aveva interrotto la scaletta per far salire sul palco due persone. Uno dei due si è quindi inginocchiato e ha fatto la proposta al suo partner, che ha risposto con un emozionato “sì”. Il video di questo momento ha fatto il giro dei social media, commuovendo molti utenti.

