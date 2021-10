Momento difficilissimo per Morgan, colpito da un lutto che lo ha reso estremamente triste. Ad annunciare tutto sui social network è stato lo stesso artista, che ha deciso di scrivere un lunghissimo post in sua memoria. Il suo messaggio di addio è iniziato così: “Era simpaticissimo, parlava, ma tanto, tanto, più di me, e non so se mi spiego. Sapeva tutto, era veramente colto. E aveva tanto da dire e lo diceva, a noi piaceva tantissimo e lavoravamo molto volentieri. Suonava con la stessa velocità con cui parlava”.

E poi: “Nel flusso travolgente di parole era ovvio che ci fossero invettive e critiche, anche perché era intelligentissimo e quando le critiche vengono da una mente che ragiona veloce e creativa sono sempre dei piccoli capolavori, degli aforismi o dei paradossi strepitosi. Veniva sempre in studio quando registravamo e dire che distraeva non rende l’idea. Uno di noi doveva se ore occuparsi di Max e cercare di non farlo parlare durante le registrazioni o i mix. Abitava non lontano dallo studio sui navigli”.

Nel suo lungo post Instagram, Morgan ha scritto ancora sulla persona che lui apprezzava molto e passato a miglior vita nella giornata del 10 ottobre: “Se c’era Max di certo l’atmosfera non era mai spenta perché la chiacchiera era sempre a mille, tant’è che una volta arrivati al portone di casa sua lui diceva; va beh dai ti riaccompagno indietro, così allora si ritornava in studio e gli altri che ci vedevano tornare, perplessi allora si offrivano per fare il secondo giro e riaccompagnare a casa Max”.





Poi ha concluso: “Tornati a Milano lo facciamo ascoltare trepidanti a Max Quinque,, siamo a casa sua. Mettiamo il cd nel lettore, parte “Zero”, la prima traccia. Poi ascoltiamo tutto l’album di fila, Max non batte ciglio, non sembra entusiasta, è gelato, paralizzato. Ma che diavolo gli è preso? Sembra amareggiato, non capisco, dunque gli domando cosa c’è. Insomma in quei giorni a casa mia di nascosto feci una versione della canzone senza la cassa dritta , solo per lui, che disse: oh, adesso così si ragiona! Spero che tu l’abbia portata con te, amico mio”.

A morire è stato l’amico di Morgan e fotografo dei Bluvertigo, Max Quinque. E i fan dell’artista hanno commentato: “Hai il potere di rendere vivi i ricordi, così potenti e presenti, grazie”, “Non conoscevo Quinque, ma questi tuoi ricordi così vividi rendono le persone scomparse presenti”, “La tua sensibilità nel ricordare un amico è meravigliosa”, “Splendido questo tuo messaggio e splendidi questi ricordi”.