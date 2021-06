L’Italia si ritrova col fiato sospeso per Michele Merlo, in arte Mike Bird, diventato famoso dopo la partecipazione ad Amici. Il giovane talento è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Maggiore di Bologna, in seguito alle conseguenze di una leucemia fulminante. Michele Merlo si sarebbe sentito male mentre si trovava a Bologna, a casa di amici. Il cantante 28enne – come comunica attraverso una nota stampa la famiglia Merlo – “è ricoverato in gravi condizioni nel reparto rianimazione dell’Ospedale Maggiore di Bologna”.

E ancora: “Qui è stato sottoposto ad intervento chirurgico d’urgenza nella notte tra giovedì e venerdì scorso a seguito di un’emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante improvvisa”. Fa davvero impressione l’ultimo post che il cantante aveva pubblicato sui social, appena due giorni fa, con a corredo la foto di un tramonto sul mare. La frase scritta dall’artista aveva fatto preoccuparei i suoi fan. “Vorrei un tramonto ma mi esplode la gola e la testa dal male. Rimedi?”, l’allarme lanciato da Mike Bird.

Michele Merlo ha 28 anni ed nato a Marostica, in provincia di Vicenza. L’artista veneto aveva provato a sfondare nel mondo della musica tramite il talent di Sky X Factor, ma non era riuscito a superare le selezioni. La fama è arrivata poco dopo, nel 2017, quando Merlo invece ha fatto parte dell’edizione di quell’anno di Amici, il talent di Mediaset ideato da Maria De Filippi.





Chi lo seguiva ricorderà che il giovane aveva fatto parte della squadra bianca guidata da Morgan, con cui ebbe un rapporto burrascoso, fatto di diverse discussioni. Morgan poi lasciò lo show e venne sostituito da Emma Marrone. Bird fu eliminato nella semifinale del programma. Sono i tanti i colleghi che postano messaggi di sostegno a Michele Merlo sui social network.

Tra le prime a commentare la notizia di Michele Merlo proprio Emma Marrone: “Forza amico mio! Non mollare. Ti voglio bene Michele!”, ha twittato la cantante salentina che con lui ha lavorato ad ‘Amici’. Anche Ermal Meta ha inviato via Twitter il suo incoraggiamento: “Forza Michele!”. Commosso anche il tweet del rapper Gionny Scandal: “Mi avevi scritto solo 2 settimane fa e ora leggo cosa ti è successo… prego per te. Forza, forza”.