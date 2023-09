Lutto nella musica italiana: è morto uno dei membri storici del gruppo rap Flaminio Maphia. L’artista, che stava per compiere in questi giorni 50 anni, se n’è andato nella sua casa al Prenestino, quartiere dove è nato e cresciuto. Parliamo di Pusha, noto anche come Ian Solo e solo all’anagrafe era Ivan Stortini. A renderlo noto sono alcuni dei suoi amici e collaboratori più cari, come Rude Mc e Booster G. L’hip hop romano perde un pezzo fondamentale, visto che Pusha è stato uno dei fondatori del primo nucleo dei Flaminio Maphia.

>> “Mio marito non ce l’ha fatta”. Lutto nella musica, il tristissimo annuncio della moglie del cantante

Insieme, quei ragazzi erano riusciti, alla metà degli anni ’90, a farsi conoscere a livello nazionale. Era un periodo particolare, quando la zona intorno a piazza del Popolo era il fulcro del movimento (b-boy, writer, mc si ritrovavano nel catino del Valadier tra il negozio di dischi Goody Music e Burger King). Erano loro a raccontare proprio che succedeva sempre questo.





Lutto nella musica italiana: è morto membro dei Flaminio Maphia

Come dicevamo tanti i messaggi di cordoglio sui social, tra cui Rude Mc, membro dei Flaminio Maphia assieme a G-Max che dice: “Ancora non Ci credo.. ci ha lasciato il nostro Pusha, faceva parte della nostra prima formazione dei Flaminio Maphia, negli ultimi giorni parlavamo spesso di lui con Sparo e Booster g e tutti gli altri del vecchio giro del Flaminio, per sapere come stava, che stava facendo, io non lo vedevo da più di 25 anni, si Roma è grande ma il giro e sempre quello, perciò è facile beccarsi prima o poi”.

E ancora: “E ultimamente chiedevo spesso di lui, e tutti mi dicevano che stava sempre sotto casa sua al Prenestino, con lui abbiamo scritto Restafestagangsta, Combattimento Mortale e l’indimenticabile Sbroccatamente si vive la notte e altri pezzi, pezzi che hanno fatto la storia dell’hip hop Italiano, ma che la nuova generazione non sa minimamente che c… sono, ma che anche grazie a noi che sta roba e andata avanti, Fai un buon Viaggio Fraté R.I.P. PUSHA 😔’”.

Booster G ha invece ha scritto: “Ci mancherà la tua romanità der Prenestino (il quartiere dove viveva ed era cresciuto, ndr)”. E chiaramente in tantissimi hanno voluto ricordare l’artista con una delle sue strofe presente in “Combattimento mortale” dei Flaminio Maphia, pezzo in cui hanno collaborato anche artisti del calibro di Piotta, Losco Affare & Beffa: “Come Bruce Lee nel Colosseo col tramonto sullo sfondo abbia inizio il torneo. Uno contro uno: Roma batte tutti..”.

Leggi anche: Lutto nella musica, Steve Harwell morto a 56 anni. Lo storico frontman degli Smash Mouth ucciso dall’alcolismo