Lutto nel mondo della musica, è morto un grande artista dei nostri tempi. L’uomo aveva soltanto 56 anni e da tempo combatteva contro una dipendenza grave da alcool. L’uomo è morto in casa sua, “circondato da familiari e amici”, ha fatto sapere in una dichiarazione a Rolling Stone il manager della band Robert Hayes. Da quello che poi riporta Tmz, il famoso cantante ha lottato con l’abuso di alcol per tutta la vita e negli ultimi giorni aveva raggiunto la “fase finale dell’insufficienza epatica”. Proprio per questa problematica, l’uomo, fino a poco tempo fa, era stato curato in un ospedale.

Quando poi non c’è stato più nulla da fare, la famiglia ha deciso di riportarlo a casa per assisterlo fino alla fine. Questa terribile notizia arriva quasi 2 anni dopo l’ultima esibizione dal vivo in cui il cantante era risultato ai fan e ai cronisti dell’epoca “incredibilmente disorientato”. È stato quello il momento in cui l’artista ha deciso di lasciare il palco, a questo punto per sempre.





Lutto nel mondo della musica, è morto un grande artista

Stiamo parlando di Steve Harwell, lo storico cantante del gruppo rock Smash Mouth. In quegli anni, fonti vicine a all’uomo, avevano riferito che Harwell stesse combattendo problemi di salute derivanti da una serie di diagnosi che aveva ricevuto nel corso degli anni, tra cui cardiomiopatia, insufficienza cardiaca e e l’encefalopatia acuta di Wernicke.

Sempre il suo manager dice: “Steve Harwell ha lasciato gli Smash Mouth due anni fa e la band ha continuato il suo tour con il nuovo cantante Zach Goode. Detto questo, l’eredità di Steve vivrà attraverso la musica. Con Steve, gli Smash Mouth hanno venduto oltre 10 milioni di album in tutto il mondo e la sua voce iconica è una delle più riconoscibili della sua generazione.

Amava i fan e amava esibirsi”, ha aggiunto il manager. Gli Smash Mouth sono stati ricelebri sopratutto per canzoni come “All Star” e “I’m a Believer”. Il gruppo di Steve Harwell è stato nominato anche per un Grammy per la migliore performance pop con “All Star”, canzone diventata un cult dopo essere stata inserita nella colonna sonora del film d’animazione del 2001 ‘Shrek’.

