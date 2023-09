Lutto nel mondo della musica, è morto un grande artista, le cui melodie popolari celebravano il suo stile di vita rilassato, ispirava legioni di fan devoti e generava un lucroso impero commerciale. L’uomo aveva 76 anni. Per il momento ancora nessuna causa di morte è stata rilasciata tramite un comunicato stampa. La famiglia e gli amici hanno semplicemente fatto sapere che l’uomo era morto tramite un comunicato sui social dell’artista: “È”morto serenamente la notte del 1° settembre circondato dalla sua famiglia, dai suoi amici, dalla musica e dai cani”.

Poi ancora la famiglia: “Ha vissuto la sua vita come una canzone fino all’ultimo respiro e mancherà oltre misura a così tanti”. Da quel poco che si sa, sembra che il cantautore era stato brevemente ricoverato in ospedale a maggio in seguito ad un viaggio alle Bahamas. “Ho dovuto fermarmi a Boston per un controllo, ma sono tornato in ospedale per affrontare alcune questioni che richiedevano attenzione immediata”, ha detto ai suoi follower in un post sui social media.





Lutto nella musica: il dolore di Elton John e Paul McCartney

Parliamo di Jimmy Buffett, che qualche ora dopo ha detto che il giorno dopo che sarebbe presto tornato a casa dall’ospedale e ha ringraziato i suoi follower per “l’effusione di sostegno e auguri”. Non ha condiviso ciò che lo soffriva, ma ha detto che sarebbe andato a fare una “battuta di pesca con vecchi amici, oltre a remare e andare in barca a vela per rimettermi in buona forma” al suo ritorno a casa dall’ospedale. Sabato chiaramente molti amici vip in lutto hanno reso omaggio sui social media, inclusa la superstar country Kenny Chesney: “Quindi addio Jimmy”.

E ancora: “Grazie per la tua amicizia e per le canzoni che porterò per sempre nel mio cuore. Naviga su Sailor”. E ha condiviso un video in cui canta la canzone di Buffett “Son of a Son of a Sailor” su una spiaggia”. “Il pirata è passato. RIP Jimmy Buffett. Enorme influenza su tanti di noi”, ha scritto Toby Keith. Brian Wilson dei Beach Boys ha scritto: “Love and Mercy, Jimmy Buffett”.

Elton John ha scritto su Instagram: “Jimmy Buffett era un intrattenitore unico e prezioso. I suoi fan lo adoravano e non li deludeva mai. Questa è la notizia più triste. Un uomo adorabile se n’è andato troppo presto.” Paul McCartney ha condiviso i suoi bei ricordi di Buffett come “una delle persone più gentili e generose. Fino all’ultimo minuto, i suoi occhi brillavano ancora con un umorismo che diceva: ‘Amo questo mondo e mi godrò ogni minuto’”. Jimmy Buffett lascia la moglie Jane Slagsvol e tre figli.

