Musica in lutto dopo la scomparsa della cantante, colpita da un cancro al cervello. È stato un duro colpo per tutti, perché l’artista aveva combattuto la leucemia due volte da giovane, sconfiggendo la malattia quando aveva solo otto anni e combattendola di nuovo nel 2015, quando ne aveva 13. Si pensa che il tumore al cervello possa essere stato un lato raro effetto di questi trattamenti contro la leucemia.

La cantante è stata sottoposta a radioterapia e chemioterapia ed è stata accettata in uno studio CarT negli Stati Uniti, con più di 6.000 persone che hanno raccolto fondi per consentirle di viaggiare negli Stati Uniti. Ha ottenuto un enorme sostegno dalla scena musicale locale, con oltre £ 265.000 raccolti.

Leggi anche: “Ora rischia quasi l’ergastolo”. Donna di 37 anni abusa di due gemelli di 15, erano amici del figlio





Faye Fantarrow, la cantante morta a 21 anni

Faye Fantarrow, 21 anni, di East Herrington, è stata nominata top tip della BBC Introducing in the North East nel 2022 e ha vinto il premio Alan Hull nel 2020. È stata guidata da Dave Stewart degli Eurythmics e ha registrato brani dal suo nuovo EP con lui alle Bahamas nell’estate 2022. Poco dopo il ritorno alla cantante è stato diagnosticato un tumore al cervello aggressivo e non curabile.

Come detto era la terza volta che a Faye veniva diagnosticato un cancro, dopo aver avuto la leucemia all’età di otto anni, poi di nuovo a 13 anni quando aveva subito un trapianto di midollo osseo. Un concerto di raccolta fondi alla stazione dei vigili del fuoco di Sunderland a gennaio ha visto suonare artisti locali come Field Music, Frankie & The Heartstrings, Tom A Smith, Reali T, Komparrison e Nadedja. Faye ha pubblicato il suo singolo di debutto nel febbraio di quest’anno , AWOL, in concomitanza con la Giornata mondiale contro il cancro.

Faye è morta purtroppo sabato 26 agosto all’età di soli 21 anni. Un post è stato pubblicato sulla pagina della cantante: “Siamo al di là del dolore, siamo distrutti in modo irreparabile. Siamo alla deriva, oltre la disperazione. Siamo privati ​​di un amore che supera le stelle, la luna e il sole. C’è un vuoto nelle nostre vite che non potrà mai essere riempito, la nostra ragazza bella, compassionevole, intelligente e di immenso talento se n’è andata”.

“Faye ha combattuto con una forza e un coraggio che l’hanno tenuta accanto a coloro che amava così disperatamente e che l’amavano senza paragoni. Faye era il sole, la luce, la vita a cui tutti gravitavamo e volevamo essere vicini, ci dava gioia, risate e grazie al dono della sua musica, era l’anima più gentile e generosa a cui restava così tanto da vivere.”