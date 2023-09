Pessima notizia per Loredana Bertè, costretta a fare i conti con problemi di salute. Aveva già annunciato l’annullamento del suo concerto nella città di Catania e si era mostrata parecchio dispiaciuta. Nelle scorse ore è tornata nuovamente attiva sui social e ha fornito un aggiornamento importante e allo stesso tempo preoccupante. Non è un momento indimenticabile per la cantante, che è apparsa veramente molto spaventata.

Le sue condizioni fisiche sono decisamente precarie e Loredana Bertè non ha potuto portare a termine i suoi obiettivi musicali, a causa di questi problemi di salute che sono peggiorati di ora in ora. Lei aveva inizialmente comunicato: “Questo tour, per me che ero appena uscita dalla convalescenza, è stato estenuante, vuoi per i lunghi viaggi, vuoi per il caldo, alla fine non sono riuscita a concluderlo. Ho fatto 30 ma non 31!!!” E conclude scusandosi: “Mi dispiace immensamente ma sono arrivata allo stremo“.

Loredana Bertè, seri problemi di salute: cosa le hanno trovato

Loredana Bertè è stata colpita quindi da problemi di salute improvvisi, che sono andati via via in peggioramento. Fino alla diagnosi che lei ovviamente non si aspettava. Questo il racconto dell’artista italiana: “Purtroppo mi dispiace moltissimo, non sapete quanto, non aver potuto fare il concerto a Catania. Ieri sono stata malissimo, oltre a tutti gli altri problemi che ho. Il dottore mi ha detto che avevo un inizio di influenza”.

Poi è arrivata la conferma più brutta, ovvero che è stata contagiata dal coronavirus: “Stamattina pensavo di stare meglio ma mi sono svegliata con un dolore alla schiena fortissimo. La mia manager mi ha voluto fare un secondo tampone: purtroppo sono risultata positiva al Covid. Mi viene da piangere“. E ha mostrato su TikTok l’esito del tampone a tutti i suoi fan. Questi ultimi l’hanno immediatamente inondata di messaggi di supporto.

Gli ammiratori di Loredana Bertè le hanno detto: “Guarisci presto Loredana”, “Tranquilla, la salute in primis. Buona guarigione”, “Ti vogliamo bene, l’umorismo conta tanto”, “Riprenditi e poi delizierai Catania con la tua arte e poesia”.