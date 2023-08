Loredana Bertè, stop al tour: l’annuncio arriva con un messaggio social. Nei giorni scorsi ha raccontato il suo dramma personale, una violenza di cui ancora oggi porta il segno. “Un bastardo mi ha violentato, massacrato di botte e lasciata su una strada del … a Torino. Ogni 6 ore un femminicidio! Per non parlare poi degli abusi, come quelli di Palermo. Per questo ho smesso di tacere”. Parole che avevano fatto scoppiare applausi a non finire. La cantante ha poi detto con forza: “Io non sono carne”.

>“Si è impiccato”. Choc a casa di Enrico, il suo corpo trovato senza vita. Un anno fa sui giornali per un caso molto discusso

Aderendo alla campagna social lanciata dal direttore del settimanale femminile F Luca Dini. Il pubblico ha accolto quella dolorosa rivelazione con un lungo applauso. Non è la prima volta che Loredana ferma il suo tour. Ad aprile staff di Loredana Bertè aveva annunciato il rinvio di tutte le date del tour spiegando che l’artista doveva sottoporsi a un intervento abbastanza urgente.





Loredana Bertè, salta l’ultima data del tour in giro per l’Italia

“È con estremo rammarico che dobbiamo comunicarvi che Loredana, dopo una visita chirurgica specialistica di controllo, dovrà sottoporsi a un intervento abbastanza urgente nei prossimi giorni”. si leggeva nella nota. Ora quest’altro stop che lei stessa spiega: “Mi trovo a Catania da ieri, ho fatto un viaggio in traghetto per poter raggiungervi”.

“Villa Bellini sarebbe stata una la perfetta conclusione per questo tour. Purtroppo però stanotte ed oggi non sono stata affatto bene con un riacutizzarsi dei miei problemi gastrointestinali ed una forma influenzale che mi lascia senza forze e senza voce. È con estremo rammarico che devo annunciare l’annullamento del concerto di stasera a Catania. Vi avrei avvisato prima ma lo specialista che mi ha visitata è dovuto arrivare da fuori città”.

Poi la cantante spiega come questa lunga estate trascorsa nelle piazze italiane ad esibirsi l’abbia oltremodo stancata: “Questo tour, per me che ero appena uscita dalla convalescenza, è stato estenuante, vuoi per i lunghi viaggi, vuoi per il caldo, alla fine non sono riuscita a concluderlo. Ho fatto 30 ma non 31!!!” E conclude scusandosi: “Mi dispiace immensamente ma sono arrivata allo stremo, ho dato davvero il massimo che potevo. Scusatemi, spero mi continuerete a voler bene. Vostra Loredana“.