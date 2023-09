Lutto nel mondo della musica, è morto un grande artista che ha fatto cantare tutti. È la moglie del cantautore a confermare la morte del marito: “È con il cuore pesante che condivido la notizia che mio marito è morto oggi, circondato dalla sua famiglia e dai suoi amici. Il mio cuore è spezzato. Per favore pregate per me, per i nostri figli e per la nostra famiglia”.

>> Lutto nella musica, Steve Harwell morto a 56 anni. Lo storico frontman degli Smash Mouth ucciso dall’alcolismo

Il musicista è morto in un ospedale di San Antonio dopo aver subito un arresto cardiaco e altre complicazioni, ha condiviso un rappresentante della famiglia con l’Associated Press. Nato il 1 settembre 1964, l’uomo ha iniziato la sua carriera musicale negli anni ’80, suonando in gruppi locali di Austin come Chaparral e Two Hoots and a Holler, prima di formare i Millionaire Playboys. Ha pubblicato il suo album di debutto da solista “Bandera” nel 1996.





Lutto nel mondo della musica, è morto un grande artista

Parliamo chiaramente di Charlie Robison, il cantautore country noto per successi come “I Want You Bad” e “My Hometown”. L’uomo è scomparso a 59 anni. Nel 1998, Robison firmò con la Sony e pubblicò “Life of the Party” con la sua etichetta Lucky Dog, incentrata su un country più crudo. L’album include successi come “My Hometown” e “Sunset Boulevard”.

Il singolo di Charlie Robison “I Want You Bad” dal suo album del 2001 “Step Right Up” è arrivato nella top 40 della classifica Hot Country Songs. Nel 2018, Robison ha annunciato di aver perso definitivamente la capacità di cantare a seguito di complicazioni dovute a un intervento chirurgico alla gola. Il musicista è stato giudice per un anno nel reality show di canto di USA Network “Nashville Star”.

Charlie Robison lascia la moglie Kristen, suo fratello e collega cantautore Bruce, e quattro figli e figliastri. Tre dei suoi figli erano con la sua prima moglie, Emily Strayer, membro fondatore della band country The Chicks. Robison e Strayer hanno divorziato nel 2008.

Leggi anche: “Mi devo fermare”. Per la cantante italiana un intervento delicato e ora nuovi problemi di salute