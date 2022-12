Lutto nel mondo della musica, è morta Christine Anne McVie. La donna aveva 79 anni e stava affrontando una malattia. Come molti sapranno, era la cantante e tastierista della famosa band Fleetwood Mac. Christine ci era entrata nel 1970, poi l’aveva abbandonata nel 1998 per rientrare poi nel 2014. In una nota, la sua famiglia ha detto: “A nome della famiglia di Christine McVie, è con grande tristezza che vi informiamo della morte di Christine”.

E ancora: “Si è spenta serenamente in ospedale questa mattina, Mercoledì 30 novembre 2022, a seguito di una breve malattia. Era in compagnia della sua famiglia. Chiediamo gentilmente di rispettare la privacy della famiglia in questo momento estremamente doloroso e vorremmo che tutti conservassero Christine nei loro cuori e ricordassero la vita di una donna incredibile e di una musicista venerata e amata da tutti. RIP Christine McVie“. Christine Anne McVie è morta il 30 novembre.

È morta Christine Anne McVie dei Fleetwood Mac

Una carriera piena di soddisfazione per lei, quei due Grammy Award che la faranno ricordare per sempre. Per non parlare poi della sua stella nella Rock and Roll Hall of Fame. La band scrive: “Non ci sono parole per descrivere la nostra tristezza per la morte di Christine McVie. Lei era davvero una persona unica, speciale e con un talento oltre ogni misura”.

E ancora: “Era la miglior musicista che uno potesse avere nella propria band, e la migliore amica che uno potesse avere nella propria vita. Siamo stati così fortunati a poter condividere la nostra vita con lei. Individualmente e insieme abbiamo apprezzato profondamente Christine e siamo grati per i fantastici ricordi che abbiamo. Ci mancherà”.

Oggi 30 novembre è mancata

Christine Anne McVie,

cantautrice e tastierista britannica, voce dei Fleetwood Mac per oltre

un trentennio e poi con una carriera

un trentennio e poi con una carriera da solista.

La donna lascia il marito, il bassista della band John McVie. Solo qualche mese fa, la rivista Rolling Stones, nella sua ultima memorabile intervista, le chiedeva: “Che obiettivi hai per i prossimi anni?”. La risposta della musicista e cantante fu epica: “Restare viva: l’anno prossimo compirò 80 anni. Spero di avere ancora qualche anno davanti a me, vedremo cosa succede”.

