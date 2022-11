Lutto nel mondo della musica per la prematura scomparsa del cantante. La notizia è stata confermata dalla sua manager, appena 24 ore dal matrimonio con la compagna, oggi distrutta dal dolore. Sabato sera Jake Flint e Brenda si stavano scambiando le promesse di matrimonio in una remota fattoria tra Claremore e Owasso vicino a Tulsa.

Ma ore dopo lo sposo è morto tragicamente nel sonno, ha riferito The Oklahoman. Martedì, la sposa affranta ha scritto: “Dovremmo guardare le foto del matrimonio, invece devo scegliere i vestiti per seppellire mio marito. Le persone non dovrebbero provare così tanto dolore”, ha detto Brenda.

Jake Flint, cantante morto dopo il matrimonio: aveva 37 anni

“Il mio cuore è andato e ho davvero bisogno che torni. Non posso sopportare molto di più. Ho bisogno di lui qui”, ha scritto ancora Brenda dopo la morte di Jake Flint. Il cantante è morto nel sonno dopo aver sposato sua moglie Brenda. La sua causa di morte non è stata confermata. Aveva 37 anni. L’addetto stampa del cantante ha dichiarato a Metro.co.uk: “Jake Flint era un prolifico cantautore, artista discografico e artista dal vivo molto richiesto. Davvero un ambasciatore per la scena musicale dell’Oklahoma Red Dirt”.

“Jake Flint era anche un instancabile sostenitore dei suoi colleghi artisti, sempre pronto a dare una mano per aiutare chiunque ne avesse bisogno. Con il suo sorriso contagioso e il suo senso dell’umorismo disarmante, era amato da molti e credo che, insieme alla sua musica, sarà la sua eredità duratura”, ha dichiarato il suo addetto stampa. Nato nel 1985, Jack Flint è cresciuto a Holdenville, nell’Oklahoma sudorientale, era figlio di un petroliere con la passione della musica e lo ha cresciuto con John Denver, James Taylor e Dire Straits.

“Per favore, prega per la sua nuova moglie Brenda, la preziosa madre di Jake, sua sorella e il resto della sua famiglia e dei suoi amici. Questo sarà incredibilmente difficile per così tanti. Ti amiamo Jake e nei nostri cuori per sempre”, ha scritto ancora la sua manager ricordato il cantante scomparso prematuramente.