Jasmine Carrisi, che bella novità! Solo qualche giorno fa abbiamo visto la figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso nel salotto tv di Mara Venier. A Domenica In la bella Jasmine Carrisi ha anche cantato dal vivo per la prima volta in tv. Ospite con il famoso papà nello studio di Domenica In, si è esibita con il suo primo brano, “Ego”, osservata attentamente da Al Bano.

“Come te la guardi, eh!”, gli ha detto la padrona di casa. E il cantante replica: “I figli vanno guardati e guidati sempre, qualsiasi mestiere abbiano scelto di fare”. Ma la protagonista che tra poco compirà 20 anni ma ha già dimostrato di avere grande confidenza col microfono, lo ha bloccato subito e con ironia ha ribattuto: “Non ti allargare ora… Comunque è vero, mi segue tantissimo!”.

Jasmine Carrisi lancia il nuovo singolo. E il dettaglio del trucco brillante

Jasmine Carrisi ha scelto di puntare su un futuro nella musica seguendo quindi le orme del padre ma senza rinunciare all’università. E la sua famiglia l’appoggia in questa sua decisione. Anche in tv ha già mosso i primi passi: la ricordiamo bene nel ruolo di giudice a The Voice Senior, sempre al fianco di Al Bano. Ma ora è tempo di tornare alla sua più grande passione: la musica.





Dopo il debutto con Ego, la figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso è infatti uscita con la sua nuova hit. Si intitola Calamite il secondo lavoro di Jasmine Carrisi ed è destinata a diventare un tormentone. Poco fa, poi, la cantante quasi 20enne ha lanciato anche il video di Calamite e ora dopo ora raccoglie sempre più like e visualizzazioni.

E non è sfuggito il look che Jasmine sfoggia nel videoclip di Calamite. Parte con lei in versione cheerleader con gonnellina a pieghe e t-shirt personalizzata, continua con un completo multicolor e con un vestito total white. Si chiude con lei in una vasca da bagno con un reggiseno tempestato di paillettes e tra le braccia un cagnolino. Il dettaglio destinato a essere copiatissimo? Il trucco brillante, con i cristalli silver sia sulla palpebra che nell’incavatura interna del sopracciglio.