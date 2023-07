Sono settimane da incubo quelle che sta vivendo Fiordaliso, dopo un’operazione d’urgenza e il ritorno in ospedale per un’improvvisa ricaduta, che le ha causato un peggioramento delle sue condizioni. Infatti, un paio di settimane fa aveva fatto sapere che tutto fosse andato per il verso giusto, avendo anche ottenuto le dimissioni. Pensava di poter riprendere la vita normale, che l’avrebbe dovuta vedere come protagonista anche di diversi concerti, ma poi è stata costretta a recarsi nuovamente al pronto soccorso.

Adesso Fiordaliso è seriamente preoccupata perché c’è il rischio che possa esserci un’altra operazione, che i medici potrebbero programmare tra non molto. Ovviamente la cantante si augura che le sue condizioni possano migliorare velocemente e ha tutta la volontà di mettersi alle spalle questo bruttissimo periodo. Estate da dimenticare per lei. La donna ha fatto un ulteriore aggiornamento su Twitter per spiegare ai fan come stia attualmente.

Fiordaliso, dopo l’operazione e la ricaduta ecco le sue condizioni

Dopo aver annunciato il suo trasferimento in ospedale, Fiordaliso dopo l’operazione e la ricaduta aveva fornito le prime indicazioni sulle sue condizioni di salute. Alcuni giorni fa si era mostrata su un letto e con la mascherina e aveva scritto: “Di nuovo pronto soccorso e forse mi rioperano. Ora mi ricoverano, posso dirvi anche basta? Ma bastaaaaa! Che anno terribile per me”. Era stata colpita dalla peritonite, ma dopo il primo intervento c’è stata qualche complicazione.

E ora su Twitter l’artista ha annunciato nella giornata di martedì 18 luglio: “Ragazzi, vi do aggiornamenti. Sono ancora in ospedale, mi hanno cambiato la cura e stanotte non ho avuto la febbre. Aspettiamo e speriamo di non essere rioperata di nuovo! Io ce la metto tutta”. Ma in seguito ha anche aggiunto: “Sto crollando, non ho pace”. Quindi, a prevalere è anche lo sconforto emotivo, ma tutti i suoi follower le hanno augurato di rimettersi in sesto il più presto possibile.

Ragazzi vi do ‘ aggiornamenti ,sono ancora in ospedale ,mi hanno cambiato la cura e stanotte non ho avuto la febbre ,aspettiamo

E speriamo di non essere rioperata di nuovo ! Io ce la metto tutta 💪💪💪 — Marina Fiordaliso (@Fiordaliso_) July 18, 2023

La peritonite che ha colpito Fiordaliso, come riferito dal sito Materdomini, è “un’infiammazione della sierosa (chiamata appunto peritoneo) che riveste i visceri e la cavità addominale, dovuta, in genere, ad una contaminazione batterica”. I sintomi principali sono: febbre superiore a 38, dolore, nausea e vomito.