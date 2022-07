Elodie e Anna Pettinelli, la verità dietro la lite. Il video del battibecco era finito in rete sollevando la reazione dei fan che avevano risposto con centinaia di commenti. E ora, dopo tante chiacchiere, le dirette interessate scendono in campo. Per chi non avesse seguito tutto era successo durante l’RDS summer festival, dopo l’ultima canzone dal pubblico si era sollevato un coro: “Elodie, se non metti l’ultima noi non ce ne andiamo, faccene un’altra. Niente canzoni d’amore però! No non vogliamo canzoni romantiche. Dai fai Bagno a Mezzanotte. No nessuna canzone d’amore”.



Parole che avevo spinto Anna Pettinelli a intervenire in maniera così decisa da sollevare la risposta di Elodie. “Oh un attimo, Anna tu sei sempre aggressiva con me! Dammi un attimo per capire. Ao amò posso parlà romano qua. Ok ho capito, hanno detto niente canzoni d’amore. Allora ve posso fa Bagno a Mezzanotte o Tribale”.

Elodie e Anna Pettinelli, cosa è successo davvero tra loro







Il concerto era ripreso subito dopo senza altri momenti di incomprensione, ma il video era diventato virale su Tik Tok. Ora la verità. Nessun attrito tra Anna Pettinelli e Elodie. La prova nella storia Instagram pubblicata da Anna Pettinelli che mostra un messaggio vocale ricevuto da Elodie su Whtasapp sul quale quest’ultima ha fatto chiarezza. (Leggi anche “Lascia Amici”. Maria De Filippi perde uno dei protagonisti. E si scopre il motivo)



“Ah dicono che abbiamo litigato. Ma Annarè come fanno a nun capì che siamo du romane veraci che se vonno bene? Questa è la verità”. Insomma, di una lite neppure l’ombra. Non è la prima volta che Elodie finisce sotto i riflettori in questo periodo. Nelle settimane precedenti ha infatti fatto parlare per la sua storia, tormentata, con Marracash.



“Non riuscivo a pensare a me e a lui genitori, è troppo assoluto quello che ci unisce, non ci poteva essere spazio per un terzo bambino, sarebbe venuto al mondo da una spinta vitale pazzesca, ma sai quanti problemi avrebbe avuto? – aveva spiegato Elodie -. Come ha detto lui di recente ci vogliamo molto bene, abbiamo un rapporto non convenzionale, che esiste ed è molto forte”.

