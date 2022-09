“Lo hanno notato tutti”. Elisa, il gesto inaspettato per Emma Marrone dopo la morte del padre

Emma Marrone ha perso il papà Rosario: aveva 66 anni ed è stato il primo ad accorgersi dell’enorme talento della figlia. Rosario Marrone è morto ad Aradeo in provincia di Lecce e la figlia lo ha voluto ricordare sui social con un breve messaggio, ma allo stesso tempo intenso e pieno di dolore: “Fai buon viaggio papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca”. Emma Marrone era particolarmente legata al padre: era stato lui a trasmetterle la passione per la musica, inserendola già all’età di nove anni nei Karadreon e in qualche occasione anche negli H2O, gruppi dei quali era chitarrista.

A stretto giro sono arrivati tantissimi messaggi di vicinanza a Emma Marrone da parte di colleghi e amici. Si segnala quello di Stefano De Martino che in passato ha avuto una relazione con la cantante: “Vecchio lupo”, ha scritto il conduttore, riprendendo sotto la foto pubblicata da Emma Marrone ha aggiunto un cuore rosso. Poche parole, ma importanti e significative: infatti la cantante era solita chiamare in quel modo il padre e Stefano De Martino ha utilizzato lo stesso appellativo dimostrando affetto e vicinanza verso la famiglia Marrone.





Elisa canta Halleluja per il padre di Emma Marrone

Poi è stata la volta di Elisa che durante l’ultima tappa del suo tour nella maestosa cornice del Teatro Antico di Taormina si è fermata e prima di riproporre la sua personale cover di Hallelujah, ha voluto spendere due parole per la sua cara amica Emma Marrone e il momento difficile che sta attraversando. Elisa Toffoli ha voluto dedicare il brano a Rosario, il papà di Emma: “Oggi mi piacerebbe, siccome lo sto pensando, non voglio tenerlo solo per me. Ma sto pensando a lei e sto pensando alla sua famiglia. Sicuramente possiamo farlo tutti insieme, dato che è amatissima. Un’amica, una sorella. Oggi voglio dedicare Hallelujah a Rosario Marrone, il papà di Emma”.

In questo modo Elisa ha voluto esprimere un pensiero per lui e per la famiglia, lasciando poi andare la sua splendida voce sulle note di un brano senza tempo. L’esibizione di Elisa è stata davvero emozionante. Qualcuno di loro ne ha realizzato un video e caricato sul web. In poche ore la performance è diventata virale sui social e ha commosso non solo i presenti, ma anche chi ha potuto vedere il momento solo attraverso delle immagini.

Sono stata al concerto di Elisa e ha dedicato Hallelujah al papà di Emma…



I BRIVIDI.



Ho pianto anche l’acqua del battesimo🤧 #elisatoffoli #emmamarrone pic.twitter.com/BrweH2kVn0 — escarico energetico ✨ (@deliasupporter) September 5, 2022

Nelle ultime ore Emma Marone è tornata sui social per ringraziare i fan e tutti coloro che hanno avuto una parola di cordoglio per lei e la sua famiglia dopo la scomparsa improvvisa di papà Rosario. La cantante ha voluto ringraziare tutti per i tantissimi messaggi ricevuti dopo il grave lutto che ha colpito la sua famiglia: “Grazie a tutti per l’amore che ci avete donato” ha scritto su Twitter.