Emma, la notizia della scomparsa di papà Rosario è stata un colpo al cuore anche per i fan. Un malore improvviso se l’è portato via a soli 66 anni ed è stata la stessa cantante ad annunciarlo. Su Instagram ha postato una sua foto su Instagram, scrivendo: “Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca”.

Sono stati tantissimi i colleghi, gli amici e i fan che si sono riversati nei commenti dei suoi post per farle le condoglianze, ricordando anche quanto Rosario Marrone forse ormai una presenza importante anche nel mondo della musica, sempre al fianco della figlia. Era stato lui a trasmetterle l’amore per la musica.





Emma papà Rosario, il grazie ai fan

E infatti papà Rosario aveva fatto anche da attore per il video di Emma di “Mi parli piano” che avevano girato negli Stati Uniti. Insomma, per lei una presenza fondamentale, come sanno tutti coloro che seguono la cantante lanciata da Amici sui social, dove non ha mai nascosto il suo attaccamento alla famiglia.

Da Stefano De Martino e l’amica Alessandra Amoroso passando per Elisa, che durante una delle tappe siciliane ha dedicato Hallelujah a Rosario Marrone: “Sto pensando a lei e sto pensando alla sua famiglia, sicuramente possiamo farlo tutti insieme visto che è amatissima, un’amica, una sorella. Oggi vorrei dedicare l’Hallelujah a Rosario Marrone, il papà di Emma, che è volato in cielo, il mio pensiero per lui e per la sua famiglia, questo è per la mia sorellina”.

Grazie a tutti per l'amore che ci avete donato ❤️ — Emma Marrone (@MarroneEmma) September 6, 2022

Oggi Emma è tornata sui social per ringraziare i fan e tutti coloro che hanno avuto una parola di cordoglio per lei e la sua famiglia dopo la scomparsa improvvisa di papà Rosario. La cantante ha voluto ringraziare tutti per i tantissimi messaggi ricevuti dopo il grave lutto che ha colpito la sua famiglia: “”Grazie a tutti per l’amore che ci avete donato” ha scritto su Twitter.

