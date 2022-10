Chris Martin sta male: l’annuncio della band. Ore di preoccupazione per i milioni di fan in tutto il mondo dei Coldplay. Il frontman del gruppo è costretto a fermarsi per gravi problemi di salute. Proprio in queste ultime ore, i Coldplay hanno addirittura annullato delle date del loro tour mondiale che sta ricevendo approvazione da chiunque. Niente da fare per le date in Brasile, con spostamento a data da destinarsi, dovuto alle condizioni precarie del cantante.

La band ha scritto nel comunicato ufficiale: “A causa di una grave infezione polmonare, il medico ha ordinato a Chris di fermarsi per le prossime tre settimane”. Nel frattempo Chris Martin (che non ha profili social) non ha comunicato le sue condizioni di salute nelle ultime ore, ma molti fan sono davvero preoccupati. Naturalmente tutte le notizie sul cantante sono state diffuse dalla pagina social dei Coldplay che è di fatto l’unico canale in cui si possono trovare info a riguardo.

Chris Martin sta male: l'annuncio della band

L’ex marito di Gwyneth Paltrow è costretto, dicono nel comunicato, a fermarsi per almeno tre settimane, secondo ordine dei medici, a causa di un’infenzione polmonare contratta durante il tour nel Sud America. Chris e gli altri, avevano appena finito di suonare in Cile, Colombia e Argentina. Adesso la programmazione vedeva impegnati i Coldplay in Brasile, con 8 date.

Ma chi ha comprato il biglietto sarà costretto ad aspettare l’inizio del 2023, oppure potrà chiedere un rimborso. E riguardo a Chris Martin, “siamo ottimisti che possa tornare in buona salute durante lo stop previsto dai medici”, scrive la produzione e la band nel comunicato. “Con profondo rammarico, siamo stati costretti a posticipare i nostri prossimi spettacoli a Rio de Janeiro e San Paolo fino all’inizio del 2023”.

E ancora: “A tutte le persone interessate, per favore accettate le nostre sincere scuse e grazie come sempre per il vostro amore e supporto”, concludono i Coldplay nel comunicato stampa. Non ci resta quindi che attendere e sperare per il meglio, riguardo la salute del grande Chris Martin.

