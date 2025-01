Una celebre cantante nonché volto televisivo, è morta il 15 gennaio 2025 all’età di 65 anni, dopo una lunga battaglia contro il cancro. La sua scomparsa ha suscitato un profondo cordoglio tra i fan e i colleghi, che l’hanno ricordata per il suo straordinario talento e la sua personalità carismatica. Nata il 23 febbraio 1959 a Dublino, l’artista si trasferì con la famiglia a Blackpool all’età di tre anni. Insieme alle sue sorelle, formò il gruppo musicale The Nolans nel 1974, che divenne uno dei gruppi femminili più iconici della musica pop britannica.

Tra i loro successi più noti ci sono brani come “I’m in the Mood for Dancing”, “Gotta Pull Myself Together” e “Attention to Me”. Stiamo parlando chiaramente di Linda Nolan che durante la sua carriera con le Nolans, ha venduto oltre 30 milioni di dischi in tutto il mondo e ha avuto l’onore di esibirsi con leggende della musica come Frank Sinatra. La carriera di Linda non si limitò alla musica. Dopo aver lasciato le Nolans nel 1983, intraprese una carriera nel teatro musicale, ottenendo ruoli significativi in produzioni come “Blood Brothers” nel West End.





Lutto nella musica e nella tv: è morta Linda Nolan a 65 anni

La sua presenza scenica e la sua voce unica l’hanno resa una figura amata nel panorama dell’intrattenimento britannico. Inoltre, Linda è apparsa in vari programmi televisivi, tra cui il Grande Fratello Vip (tradotto da Celebrity Big Brother), dove la sua personalità vivace ha catturato l’attenzione del pubblico. Tuttavia, la vita di Linda non è stata priva di sfide. Nel 2005 le fu diagnosticato un cancro al seno, che sembrava essere in remissione fino a quando non è recidivato nel 2023, colpendo anche il suo cervello.

Saddened to hear of the passing of Linda Nolan she was an incredible woman and is a national treasure Rest in Peace Linda sending condolences to her family and friends 😥😥😥 pic.twitter.com/ajvRmhkcTB — Lee Patriot Hood (@Mofoman360) January 15, 2025

Nonostante le avversità, Linda ha mantenuto un atteggiamento positivo e ha continuato a lavorare nel settore dell’intrattenimento fino alla fine della sua vita. La sua ultima apparizione pubblica risale a pochi giorni prima della sua morte, quando ha aggiornato il suo profilo sui social media con un messaggio ottimista sulla sua vita con il cancro. Oltre alla sua carriera artistica, Linda è stata un’attivista appassionata per diverse cause benefiche, contribuendo a raccogliere oltre 20 milioni di sterline per organizzazioni come Breast Cancer Now e Samaritans.

45 years ago, The Nolans released “I’m in the Mood For Dancing” pic.twitter.com/NzbqGpo7xL — UK Girl Group Archive (@GGARCHIVEUK) November 23, 2024

La sua dedizione ad aiutare gli altri ha lasciato un’impronta duratura nella comunità e tra i suoi fan. La notizia della sua morte è stata annunciata dal suo agente, che ha descritto Linda come un’icona della musica e della televisione, amata per la sua generosità e il suo spirito indomito. Le sue sorelle l’hanno ricordata come un faro di amore e forza, sottolineando l’impatto positivo che ha avuto nella vita di chi la circondava.

