Albano Carrisi, 81 anni, sarebbe alle prese con gravi problemi di salute, secondo quanto riportato da Dillinger News, la testata diretta da Fabrizio Corona. Fonti vicine all’artista di Cellino San Marco avrebbero riferito che il celebre cantante potrebbe dover affrontare un delicato intervento di trapianto di fegato. Al momento, né Albano né i suoi familiari hanno commentato la notizia, lasciando spazio a speculazioni e preoccupazioni tra i fan.

Poco più di un mese fa, Al Bano è stato sottoposto a un’operazione per risolvere un problema alle corde vocali. L’intervento si è reso necessario dopo che al cantante era stata diagnosticata una forma di disfonia, caratterizzata da una raucedine profonda che, se non curata adeguatamente, avrebbe compromesso la sua attività canora. L’operazione è andata a buon fine, ma ora nuove ombre sembrano addensarsi sulle condizioni di salute del noto artista.

Dillinger News di Fabrizio Corona: “Trapianto di fegato per Albano Carrisi”

Secondo quanto riportato dalla testata, Al Bano sarebbe in attesa di un trapianto di fegato: “Ci dobbiamo preoccupare di nuovo per la salute di Albano Carrisi, operato da poco per un problema alle corde vocali. Fonti vicine al cantante, con cui abbiamo parlato, sosterrebbero che sarà necessario intervenire con un trapianto di fegato”, si legge nell’articolo. Tuttavia, né il cantante né i suoi cari hanno confermato o smentito la notizia.

Loredana Lecciso, compagna del cantante pugliese, non ha rilasciato dichiarazioni, mantenendo il massimo riserbo sulla questione. Anche Romina Power, storica ex moglie e partner artistica del cantante, ha scelto il silenzio. L’assenza di conferme ufficiali lascia i fan in apprensione, in attesa di chiarimenti su una vicenda che sta facendo il giro del web.

Mentre la notizia si diffonde, i fan di Albano Carrisi esprimono la loro preoccupazione per il cantante, che rappresenta una delle voci più amate della musica italiana. La possibilità di un intervento così importante come il trapianto di fegato ha scosso gli ammiratori, che sperano presto in una smentita o in un chiarimento ufficiale da parte dell’artista o dei suoi portavoce. Per il momento, non resta che attendere ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di salute di Albano Carrisi, un simbolo intramontabile della canzone italiana e una figura amatissima da generazioni di ascoltatori.