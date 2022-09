“Problemi di salute”. Arisa, concerto annullato all’improvviso. E tutti preoccupati per le sue condizioni di salute

Preoccupazione per la cantante Arisa, alla luce delle ultime notizie riguardanti alcuni suoi problemi di salute. Si è inoltre reso necessario l’annullamento di un concerto, al quale avrebbe dovuto partecipare nella giornata di venerdì 2 settembre. La situazione non sarebbe affatto delle migliori e per questa ragione è stata presa questa drastica decisione. Ma c’è molta ansia soprattutto per la reazione assunta finora dall’artista. E i suoi fan sperano che possano esserci rassicurazioni il prima possibile.

Arisa non potrà essere presente e gli spettatori dovranno farsene una ragione, visto che per questi sopraggiunti problemi di salute non ci sarà la sua esibizione. Giorni fa al settimanale Oggi era tornata a parlare di Vito Coppola: “Sono in convalescenza dopo l’ultima storia. Ho capito che devo avere a che fare con persone della mia età, è difficile relazionarsi con chi è più piccolo”. Ha poi spiegato che in passato non si era dedicata con tanto trasporto al suo compagno. Con Vito Coppola lo ha fatto ma “non ha pagato nel rapporto”.





Arisa, problemi di salute: annullato un suo concerto

L’ansia dei suoi seguaci è cresciuta di ora in ora e continua ad essere molto forte. Arisa ha dei problemi di salute e a preoccupare maggiormente tutti è che lei non sia uscita allo scoperto, riferendo dettagli su quanto successo. La notizia della cancellazione del suo concerto, da tenersi nella città di Velletri, è infatti giunta tramite l’IMARTS, ovvero l’International Music and Arts. Nel comunicato stampa ufficiale, pubblicato anche sui suoi canali social, è stato rivelato che l’artista non potrà presenziare all’evento musicale.

Ecco quanto scritto dall’IMARTS su Arisa: “Arisa: Ero romantica little summer tour. Annullato il concerto di Velletri del 2 settembre. International Music è spiacente di comunicare che il concerto di Arisa a Velletri, previsto il 2 settembre in Piazza Cairoli, è stato annullato. L’artista necessita di un periodo di riposo fino al 3 settembre, a causa di un problema di salute”. Ma c’è mistero intorno alle attuali condizioni della cantante, visto che la diretta interessata non ha rilasciato commenti ufficiali.

Al momento non si conoscono dunque le cause scatenanti il suo problema di salute. Nelle prossime ore presumibilmente ne sapremo di più, intanto il sito Leggo ha sottolineato che resterebbero confermate le date dei concerti di Arisa in programma il 4 settembre a Terni e il 17 settembre al campo sportivo dei Monti, in provincia di Sassari.

