“Mamma mia!”. Arisa mai così spinta, seno nudo in bella mostra: la foto è da bollino rosso

Periodo d’oro per arisa, che il 3 novembre ha lanciato Altalene, il nuovo singolo della cantante lucana per Pipshow – under exclusive license to Believe Artist Services. Scritto dalla stessa Arisa con Daniele Autore (Danusk), insieme al duo country pop angloamericano Brown&Gray e a Johannes Herbst.

“Schioccano le dita a scandire il ritmo, su un beat da oscuro club berlinese, fino a esplodere in un’imponente architettura sonora electro-pop dal respiro internazionale. Per poi tornare al beat minimal. E così via, su e giù. Come un’altalena…“ si legge nella nota ufficiale della cantante.

Arisa, su Instagram la foto col seno nudo

Il brano parla della contraddizione di una relazione adulterina basata su un rapporto di dominio di un partner su un altro partner. Il video è stato girato insieme al ballerino professionista che sta accompagnando la cantante lucana nel suo percorso a Ballando con le stelle, Vito Coppola.





Arisa ha nuovamente cambiato look e in queste ore, proprio in occasione dell’uscita del videoclip del nuovo singolo Altalene, si è presentata sui social con un nuovo look passando dai capelli rasati a un caschetto biondo platino. Ma i suoi fan si sono focalizzati su un altro dettaglio da bollino rosso.

Nello scatto Arisa si mostra di profilo con il body slacciato e alzato e il seno in mostra, nascosto solo da una croce di scotch. Tantissimi i commenti dei fan, dal “Vedo una grossa X… cos’è?” al “Togli il cerotto ormai sei guarita”. La foto è rimasta online solo poche ore, perché poi Arisa ha deciso di cancellarla.