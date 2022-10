Clamoroso episodio con Arisa protagonista alla fine di un concerto. Una lite in piena regola quella tra la cantante e una personalità di rilievo della città in cui si era esibita poco prima. Il video è diventato virale sui social ed è stato pubblicato sia su Youtube sul canale di Rocco Michele Renna che su TikTok, dove ha ottenuto e poi anche superato 50mila views. Quando l’insegnante di Amici 22 ha ascoltato delle parole che la tiravano in ballo, non ci ha visto più e ha risposto per le rime davanti a tantissimi spettatori.

Arisa era stata artefice di un concerto in Puglia e la lite si è materializzata in pochi istanti. A riferire la notizia è stato il sito La Voce News e poi Il Fatto Quotidiano. La persona che ha fatto infuriare l’artista ha esordito così sul palco: “Noi, come amministrazione, abbiamo lavorato tanto per la buona riuscita dell’evento, della festa. E visto l’ottimo risultato non possiamo che essere orgogliosi, grazie. Io vorrei ringraziare chi ha lavorato materialmente alla buona riuscita della festa ed è il comitato festa patronale”.

Leggi anche: “Altro che single”. Arisa lo tiene nascosto ma l’hanno scoperta: “È fidanzata con lui”





Arisa, a fine concerto lite col sindaco di Gravina in Puglia

A scatenare la rabbia di Arisa, che in conclusione del suo concerto ha avuto una lite con lui, è stato il sindaco della città di Gravina in Puglia, Fedele Lagreca, che quando ha fatto quelle dichiarazioni ha osservato proprio la cantante. Quest’ultima è intervenuta, dicendo: “Sì. Il comitato della festa patronale, non c’era scritto qui? C’è scritto e io li ho ringraziati, no?”. E il primo cittadino ha replicato: “Io sì, tu no”. Ma lei: “Io anche, come no?”. Prima che Lagreca dicesse ancora: “E ringraziali di nuovo”.

A quel punto Arisa è esplosa definitivamente: “Guardi signor sindaco, le posso dire che li ho ringraziati e non mi deve insegnare lei come si fa il mio lavoro perché io li ho ringraziati. Ho ringraziato tutti. Stia calmo, la ringrazio dei fiori, grazie infinite. Si prenda il suo momento”, e ha deciso di lasciare il palco. Il primo cittadino del comune pugliese ha concluso: “Brava. Vorrei ringraziare tutti”. Molti utenti hanno preso le difese della cantante, visto che pare che avesse fatto i dovuti ringraziamenti. Dai diretti interessati nessuna comunicazione.

Alcuni internauti hanno postato: “Io c’ero e ti assicuro che aveva ringraziato tutti”, “C’è poco da dire. Se, come dite, lei aveva ringraziato, il sindaco ha toppato. Aspettiamo scuse ufficiali”, “Ringraziare non vuol dire venerare, brava Arisa”. Chissà se nei prossimi giorni giungeranno ulteriori chiarimenti su questa vicenda.