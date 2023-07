A chi andrà l’eredità di Sinéad O’Connor​? È questa la domanda che milioni di fan si stanno facendo in queste ore, dopo la morte della grande artista irlandese. La donna è scomparsa a 56 anni per cause ancora da divulgare. Nessuno infatti sa ancora se la donna si è suicidata (come spesso ha dichiarato di voler fare, sopratutto dopo la morte del figlio), o se avesse qualche tipologia di di malattia non meglio specificata. Fatto sta che Sinéad O’Connor​ non c’è più, anche se lascia all’attivo tante canzoni meravigliose e un relativo gruzzolo economico non di poco conto.

Secondo una stima dei giornali irlandesi infatti, la donna avrebbe un patrimonio complessivo di circa 4 milioni di sterline. Tuttavia il sito Web Celebrity Net Worth parla oggi di “sole” 400.000 sterline a seguito di molti rovesci finanziati capitati alla O’Connor. Molti di questi provengono dagli introiti dei diritti artistici di Nothing Compares 2 U, forse il suo brano più famoso. Tuttavia il dubbio in relazione a questi soldi, risiederebbe sui beneficiari. La situazione familiare di Sinéad O’Connor​​ infatti non è proprio chiarissima.





A chi andrà l’eredità di Sinéad O’Connor​

Cerchiamo quindi di fare luce sulla questione. La donna si è sposata quattro volte e ha avuto altrettanti figli. Il terzo figlio, Shane, come spesso abbiamo raccontato, è morto tragicamente 18 mesi fa. Il primo matrimonio è datato 1987 con il musicista John Reynolds, il quale ha anche coprodotto molti degli album, tra cui Universal Mother. A quel punto nacque il primo figlio: Jake.

Poi il divorzio nel 1991 a cui seguì un altro matrimonio di breve durata, con il giornalista del Daily Mirror Nick Sommerlad. Parliamo del periodo che va da luglio 2001 al febbraio 2004. Più tardi Sinéad O’Connor​ concepì la figlia Roísín dalla relazione con il giornalista John Waters, mentre Shane, morto nel gennaio 2022, è nato dalla storia d’amore con il musicista Donal Lunny.

Ma non è finita perché Sinead ha avuto anche una lunga relazione con il reporter Dermott Hayes e un’altra – durata circa un anno nel 2006 – con l’uomo d’affari americano Frank Bonadio, padre di Yeshua. Più tardi le nozze con l’amico di lunga data e collega musicista Steve Cooney nel luglio 2010. Lei all’epoca aveva 45 anni, il marito 57. Il quarto marito è invece il terapista Barry Herridge. Un matrimonio-lampo finito dopo soli 16 giorni (ma i due risultano separati e non divorziati). Si tratta dell’ultima unione amorosa dell’artista. E riguardo il testamento, è ancora presto per dirlo.

