Ha un lieto fine la storia pensionato di 73 anni di Vibonati, in provincia di Salerno che aveva vinto 50mila euro al Gratta e Vinci. Questa volta sono dovuti intervenire i Carabinieri e la vicenda si è risolta davanti alle telecamere di Pomeriggio Cinque, il programma pomeridiano di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. Il protagonista di questa storia si chiama Pasquale e quando ha potuto riprendere in mano il suo biglietto fortunato la gioia è stata enorme.

Pasquale aveva comprato il suo Gratta e vinci in un bar a Caselle in Pittari, aveva offerto da bere a tutti i presenti dopo aver scoperto di aver vinto 50mila euro. Una volta rientrato a casa è stato inseguito da alcuni sconosciuti: in particolare si è visto sottrarre il prezioso tagliando da due 21enni di Caselle in Pittari che avevano assistito alla vincita. Oltre ai ragazzi, conosciuti dall’anziano, anche un uomo di Montesano sulla Marcellana.

Gratta e vinci da 50mila euro rubato: la restituzione a Pomeriggio 5

A quel punto l’uomo ha denunciato tutto ai Carabinieri che grazie all’attività investigativa sono riusciti a risalire ai tre responsabili e in diretta con Pomeriggio Cinque hanno restituito il Gratta e vinci al signor Pasquale. In collegamento con la trasmissione di Canale 5, i carabinieri hanno finalmente recuperato il tagliando e lo hanno restituito al legittimo proprietario: “Sono molto contento – ha detto l’uomo in collegamento con Barbara d’Urso mentre mostrava radioso il biglietto – volevo ringraziare i carabinieri che mi hanno aiutato a recuperare questi soldi”.

Una vicenda che nei contorni è simile a quella della signora che pensava di aver vinto 100 euro con un biglietto della lotteria istantanea da 5 euro. In realtà erano 10mila euro. Ad accorgersi dell’errore della vincitrice è stata la titolare di una tabaccheria di Ugento (Lecce). In questo caso è stata determinante l’onestà della tabaccaia che ha fatto i dovuti controlli e ha accertato l’esatta somma che era stata vinta.

“È una nostra cliente abituale – racconta la proprietaria della tabaccheria, Cinzia Passaseo al Corriere della sera, edizione della Puglia – e come sua abitudine è tornata nella ricevitoria dopo avere grattato il biglietto a casa, per farcelo controllare, come sempre. Pensava di avere vinto 100 euro, ma non era neanche tanto sicura. Poi, quando tramite un’app abbiamo accertato la vincita e gliela abbiamo comunicata, non ci ha creduto. Ripeteva ‘Mi state prendendo in giro?’”.