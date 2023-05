La puntata di ieri, domenica 30 aprile, di Verissimo ha sollevato una ventata di polemiche su Silvia Toffanin. Tra gli ospiti in studio anche Pietro Orlandi, fratello di Emanuela scomparsa il 22 giugno del 1983 in quello che ormai è uno dei gialli più oscuri della storia italiana, che ha rilasciato dichiarazioni che stanno facendo discutere. Pietro, che mai si è rassegnato alla cappa di silenzio calata sulla vicenda, nei giorni scorsi aveva usato toni molto duri su Karol Wojtyla, papa Giovanni Paolo II regnante nel momento della scomparsa della ragazza, figlia di un’importante famiglia vaticana.



Orlandi, nel dettaglio, aveva spiegato come: “Mi dicono che Wojtyla ogni tanto la sera usciva con due monsignori polacchi e non andava certo a benedire le case”. Parole che non sono piaciute a tanti fedeli (che ieri hanno criticato l’ospitata di Orlandi), giudicate assurde e condannata anche da Papa Francesco che, forse risponderà anche alle nuove parole pronunciata da Orlandi che a Verissimo è tornato a tirare in ballo il papa santo.

Leggi anche: “Abbiamo saputo che è stata a Londra”. Emanuela Orlandi, la scoperta choc del fratello







“Sono sempre stato convinto che Wojtyla sapesse cosa era successo a Emanuela ; quando ci venne a trovare 6 mesi dopo la scomparsa mi parlò di terrorismo internazionale, ma lui permise che calasse il silenzio e che il silenzio rimasse su questa vicenda anche dopo. Papa Francesco ci ha messo 11 anni a riaprire il caso e mi auguro ci sia la volontà di fare chiarezza”, ha raccontato.

Verissimo, Pietro Orlandi: “Non prendo soldi per andare in tv”



“L’inchiesta aperta in Vaticano dopo 40 anni è una cosa positiva e ora qualche passo avanti deve farlo perché possiamo arrivare alla verità – ha aggiunto – io però la parola perdono l’ho cancellata dal vocabolario. Dopo tutte le cose successe non posso dimenticare. Quando sento la dichiarazione del segretario di Stato, cardinal Parolin, vorrei dirgli che in questi 40 anni nessuno si è stracciato le vesti per questa madre che soffriva”.



Ma non solo le frasi su Papa Wojtyla hanno generato la polemiche: Pietro Orlandi è stato accusato di sfruttare il caso della sorella per notorietà, per apparire in televisione e per guadagnare soldi. “Non prendo soldi”, ha spiegato Orlandi dicendo poi di essere abituato alle critiche. Le parole di Pietro sono state poi confermate della Toffanin “Orlandi non ha percepito alcun cachet”.