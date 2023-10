Sono finite le speranze di trovare in vita il cacciatore scomparso nei boschi ieri, il suo corpo è stato trovato nella tarda serata dai vigili del fuoco. Racconta Ansa come: “L’allarme era stato lanciato alle 17 di lunedì quando la squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Reggio Calabria è stata allertata per la ricerca di un uomo irrintracciabile da questa mattina dopo essere uscito per una battuta di caccia”. Le ricerche sono andate avanti per ore fino a quando non è stata fatta la scoperta.

>“Deciso il suo destino”. Pomeriggio Cinque e Myrta Merlino, capitolo chiuso: Mediaset ha programmato tutto

Il corpo dell’uomo, un sessantenne, è stato trovato in fondo ad una scarpata, in un crepaccio profondo 50 metri nel territorio della frazione pedemontana di Trunca. Le operazioni di recupero sono stata piuttosto problematiche ad andate avanti per ore a causa dell’orografia del territorio e dell’impervietà del crepaccio.





Reggio Calabria, trovato morto il cacciatore 60enne scomparso

Avvertito il magistrato di turno alla Procura, al momento risultano ignote le cause dell’incidente e della morte su cui indagano i carabinieri. Sciagura accidentale è la versione che sembra gli inquirenti stiano seguendo. La scomparsa dell’uomo ha scatenato l’orrenda ferocia di alcuni pseudo animalisti, persone che poco hanno a che vedere con i termini: sensibilità e rispetto.

Considerare la caccia una pratica sbagliata non autorizza a commenti vergognosi sulla morte di un uomo, padre e marito. Deprecare l’uccisione di un animale e brindare alla morte di una persona è quanto di più lontano ci sia dalla morale ambientalista. Eppure così non la pensano in molto, come riporta strettoweb che trascrive alcuni commenti apparsi sui social.

““Ce ne faremo una ragione”, scrive qualcuno. “Anche la caccia ha i suoi risvolti positivi“, scrive qualcun altro. E poi una sfilza di “Uno di meno“, “Uno stroxxo di meno“, “Una merda in meno“, “A volte questa caccia mi piace“. Offese crudeli che appaiano quasi un controsenso: gente che dice di amare gli animali, come può odiare così tanto gli esseri umani?”.