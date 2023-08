Gravissimo incidente stradale nel tratto a tre corsie della A4 tra Latisana e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste all’altezza del comune di Rivigiano Teor al chilometro 471, in Friuli Venezia Giulia. Nello scontro coinvolti un pullman turistico e un camion frigo polacco che trasportava frutta e verdura. Sul bus viaggiavano dei turisti ucraini che stavano tornando nel loro Paese.

Secondo quanto riportano i quotidiani locali i feriti gravi sarebbero quattro, due dei quali in gravissime condizioni. Dieci persone sono sono rimaste ferite lievemente, da codice verde, mentre venti sono apparentemente illese e sotto osservazione. Per agevolare l’arrivo delle squadre di soccorso, Autostrade Alto Adriatico ha prescritto l’uscita obbligatoria a Latisana per i veicoli provenienti da Venezia.

Bus e tir si scontrano sulla A4 in Friuli Venezia Giulia

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori del 118 non solo con ambulanze, ma anche elicotteri per un più rapido trasporto in ospedale delle persone rimaste ferite. Molti passeggeri sono riusciti ad abbandonare l’autobus da soli, mentre per molti altri è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che, con l’attrezzatura, hanno dovuto tagliare le lamiere ed estrarre i feriti per poi affidarli alle cure del 118.

Sul luogo sono intervenuti le squadre del 118, i vigili del fuoco, il personale della Concessionaria autostradale, la polizia stradale e i mezzi di soccorso meccanico. “Sono in corso le operazioni di soccorso”, ha spiegato ieri sera il portavoce dei vigili del fuoco, intervenuti con una decina di mezzi e l’elicottero Drago decollato da Mestre.

“Tre feriti gravissimi del pullman sono stati trasportati in eliambulanza negli ospedali più vicini. Si tratta di turisti ucraini. Sulla dinamica dell’incidente ancora non sappiamo nulla, sembra, a prima vista, un tamponamento. Al momento non risultano vittime accertate“, ha spiegato ancora il portavoce dei vigili del fuoco.