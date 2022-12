Terremoto in Italia, risveglio choc nella regione. Paura e gente in strada

Terremoto nelle Marche. Ancora paura nella regione italiana, dove la mattina di giovedì 8 dicembre la terra ha tremato nuovamente. La scossa di magnitudo 4.0 è stata registrato questa mattina alle 8.08 e ha risvegliato la popolazione con la paura e il timore di nuove scosse ancora più forti.

Come le scosse delle scorse settimane, anche questa scossa ha avuto epicentro al largo di Pesaro e profondità di 10 chilometri (una profondità molto bassa) ed è stata preceduta da altri eventi minori, il più forte di 3.7, alle 6.30. Da questa mattina, infatti, sono almeno otto le scosse che hanno interessato la costa in provincia di Pesaro-Urbino.

Leggi anche: “Una scossa potentissima”. Terremoto in Italia, 5.7 della scala Richter: istanti di terrore e gente in strada





Terremoto nelle Marche, scossa di 4.0 e sciame in corso

La scossa delle 6.30 è stata di magnitudo 3.7 mentre alle 8.08 è stata di magnitudo 4.0 a 10 chilometri di profondità, a largo della costa di Pesaro. Come segnala l’INGV (l’Istituto Nazionale di Fisica e Vulcanologia) la profondità delle scosse che si stanno registrando in questi giorni è compresa tra i 7 e i 26 chilometri. Altre scosse si sono registrate alle ore 6.32, con magnitudo 2.5, un’altra di magnitudo 2.26 alle 6.39 e una ulteriore di 2.1 alle 6.42.

Il sisma è stato avvertito chiaramente dalla popolazione che si è riversata sui social per condividere la preoccupazione e i video. Ai vigili del fuoco non sono arrivate, al momento, richieste di intervento ma molte persone sono uscite in strada per precauzione. Dall’inizio di dicembre il conto delle scosse era a quota 500 in una ventina di giorni dalla prima, forte scossa, quella registrata il 9 novembre 2022 con magnitudo 5.7.

L’epicentro del terremoto era stato registrato nelle Marche a 28 chilometri da Ancona ma la scossa era stata avvertita anche da altre regioni, compresi il Lazio e l’Abruzzo. Secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia la scossa era stata registrata alle 7:07 con magnitudo 5.7 ed epicentro nella costa pesarese nelle Marche a una profondità di 8 chilometri.