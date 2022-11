Schianto all’alba, Dennis muore sul colpo a 19 anni: il fratello 18enne in ospedale

Tragedia alle prime luci dell’alba. Erano le 5,15 quando i due fratelli viaggiavano a bordo di un’auto lungo la strada diretta a Bellante, in provincia di Teramo. Purtroppo per Dennis, 19 anni, ogni speranza è persa. Il ragazzo muore sul colpo.

Dennis D’Antonio morto a 19 anni dopo il violento schianto. Una serata trascorsa come molti adolescenti in compagnia degli amici, poi la tragedia che ha scosso l’intera comunità del piccolo paese in provincia di Teramo. I due fratelli D’Antonio stavano tornando a casa a bordo di una Renault Modus quando il 19enne avrebbe perso il controllo del mezzo finendo fuori strada.

Dennis D’Antonio muore sul colpo dopo lo schianto dell’auto contro un albero posto sul lato della carreggiata di via Capodimonte. Purtroppo per il giovane di 19 anni nulla da fare, mentre il fratello che viaggiava sul mezzo come passeggero è rimasto ferito. Stando a una prima ricostruzione della dinamica del sinistro, sembra che Dennis abbia perso il controllo dell’auto a causa della pioggia che ha reso viscido l’asfalto.

Seppur in forte stato di choc, il fratello di Dennis, 18 anni, ha subito lanciato l’allarme. Immediato l’intervento sul posto della squadra dei carabinieri di Bellante e dell’ambulanza del 118 di Teramo. Il fratello di Dennis, trasportato d’urgenza presso l’ospedale di Teramo, verserebbe ancora in uno stato di forte choc, avendo assistito al decesso del 19enne con i propri occhi. Stando ai risultati delle prime analisi, il ragazzo sembra non aver riportato traumi tali da metterne in pericolo le condizioni di salute e di vita. Resta il profondo dolore, incolmabile, per la sofferta perdita del fratello. Intorno ai familiari della vittima la comunità ha dimostrato vicinanza non appena appresa la drammatica notizia del decesso.

Per Dennis mancavano solo pochi giorni per festeggiare insieme ai propri cari e agli amici il significativo traguardo dei 20 anni. Il ragazzo, di professione cuoco, avrebbe spento le candeline il 3 dicembre tra gli auguri di chi ha tanto amato in vita. Nell’incidente non risultano esserci altre auto coinvolte. La salma di Dennis è stata composta nell’obitorio dello stesso nosocomio.