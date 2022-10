Incidente stradale sulla SS36 che collega Milano alla Valtellina. Due donne, madre e figlia di 27 e 56 anni, sono morte nel pomeriggio del 19 ottobre in un incidente in galleria. Lo scontro è stato provocato da una delle due donne che era guida dell’auto contromano, una Dacia.

Ferita una terza persona, un 47enne residente a Seregno, in provincia di Monza e della Brianza in Lombardia, che era al volante di un’Audi A6. L’uomo ha riportato traumi alle gambe e al torace, ma secondo quanto riportano i quotidiani locali le sue condizioni non sono gravi. Il 43enne è stato soccorso, stabilizzato e trasportato in codice giallo all’ospedale di Gravedona.

Leggi anche: Incidente choc, Maurizio muore a 48 anni: “Sempre in quel tratto di strada maledetto”





Incidente stradale sulla SS36, morte mamma e figlia

Purtroppo a seguito dell’incidente stradale sulla SS36 per le due donne non c’è stato niente da fare. La 27enne e la 56enne erano di origini straniere ma residenti a Garlate da diversi anni. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 Ares, i sanitari di Areu, i vigili del fuoco, degli agenti della Polizia stradale e dei tecnici di Anas.

Dopo l’incidente stradale, la statale SS36 è rimasta chiusa per ore per consentire i soccorsi e la pulizia della sede stradale dai rottami delle auto coinvolte con uscita obbligatoria allo svincolo di Bellano. Secondo una prima ricostruzione sembra che fosse la vettura con a bordo le due donne stesse a percorrere la SS36 in contromano.

La polizia stradale è al lavoro per recuperare i filmati di sorveglianza e analizzarli al fine di capire la dinamica dell’incidente mortale. Se fosse confermata la guida contromano d’auto sulla quale viaggiavano le due vittime, si tratterebbe dell’ennesimo caso lungo vari tratti della Superstrada 36. Dopo l’incidente stradale, la SS36 è stata chiusa e lunghi chilometri di coda fino alla serata anche sulla strada provinciale 72.