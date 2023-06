A 24 ore dalla morte di Silvio Berlusconi c’è sempre grandissima tristezza in Italia per l’addio all’ex presidente del Consiglio, scomparso a 86 anni dopo una leucemia mielomonocitica cronica. Ma non tutti sembrano però dispiaciuti della sua dipartita, infatti è scoppiata la bufera nelle scorse ore per un annuncio fatto sui social da un circolo, che ha scatenato la reazione furibonda di tutti coloro che apprezzavano le gesta del Cavaliere.

Il mondo della politica, dello sport e della televisione si è mostrato abbastanza compatto nell’esprimere tutto il loro cordoglio per la morte di Silvio Berlusconi. Ma c’è chi invece non è apparso distrutto dal dolore, anzi, ne ha approfittato per organizzare un evento che ha fatto imbestialire tantissima gente. Su Facebook è successo il finimondo e ancora per tante ore non si farà altro che parlare di questo.

Leggi anche: “Papà…”. Silvio Berlusconi, il gesto del figlio Pier Silvio commuove tutta l’Italia





Morte Silvio Berlusconi, scoppia la polemica per un evento social

Nonostante dopo la morte di Silvio Berlusconi quasi tutti stiano pensando unicamente all’ultimo saluto, che avverrà mercoledì 14 giugno con la celebrazione dei funerali al duomo di Milano, su Facebook il circolo Arci Blob di Arcore, dove tra l’altro c’è la residenza dell’ex premier, ha deciso di dare una sorta di festa. Nella locandina è apparso un nano con la faccia del papà di Pier Silvio e Marina e il party è intitolato Dipartyto. Poi c’è anche la spiegazione.

Questo l’annuncio social: “Entra con noi nella storia, passa per l’ultimo grande evento targato Silvio. Piscina, musica, brindisi all night long e per i primi 100 spilletta commemorativa in omaggio. #ciaosilvio”. E moltissimi utenti hanno commentato, protestando, questa locandina di Arci Blob: “Veramente triste e vergognoso”, “Reputo questo gesto di cattivo gusto e decisamente imbarazzante”, “Fate proprio schifo”. Ma il post è rimasto lì e non c’è stata alcuna volontà di eliminarlo.

Anzi, lo stesso circolo di Arcore ha pubblicato alcuni commenti offensivi e hanno anche fatto sapere che quelle persone sono state cancellate dai loro contatti. Una vicenda che ha indignato centinaia di persone.