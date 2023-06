Silvio Berlusconi, l’omaggio del figlio Pier Silvio è da brividi. È arrivato a sorpresa, a poche ore dalla morte del padre, mentre continua incessante il fiume di messaggio di stima, cordoglio e dolore da tutto il mondo. Tra questi particolarmente accorato quello del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia e grande amico del presidente Berlusconi. “Berlusconi è stato un eroe per milioni di italiani, per difendere la libertà nella quale credeva”.

“Abbiamo il dovere di andare avanti, lo faremo, lo farò – ha affermato – Anticipo il mio rientro in Italia, ma lo faccio ripetendo il messaggio politico che Berlusconi avrebbe e ha sempre rilanciato. Faremo nella comunità di Forza Italia quello che lui ha insegnato: combattere per il bene dell’Italia, con gli strumenti della politica, ma scegliendo sempre la libertà e l’amore per il popolo italiano”.





Silvio Berlusconi, l’omaggio del figlio Pier Silvio sulla torre Mediaset

E non meno accorato è il ricordo degli avversari politici, tra questi Massimo D’Alema l’ex leader del PDS: “Colpisce e addolora la scomparsa di Silvio Berlusconi. Vorrei innanzitutto esprimere ai suoi familiari, ai suoi amici e alla sua parte politica il cordoglio di chi, come me, lo ha contrastato sul piano della politica durante i trent’anni di storia della cosiddetta Seconda Repubblica. Rimane il ricordo, sia pure nella durezza del conflitto, del suo tratto umano affabile e cordiale”.

Nel clima di lutto generale (mercoledì, giorno dei funerali, sarà lutto nazionale) i figli di Silvio Berlusconi sono rimasti in silenzio. A romperlo parzialmente Pier Silvio Berlusconi, l’erede designato alla guida di Mediaset. Lo ha fatto con un messaggio da brividi che in poco tempo è stato diffuso. Sulla torre Mediaset di Cologno Monzese, infatti, sono apparse due dediche. “Ciao Papà” recita la prima. “Grazie Silvio” la seconda.

La morte di Silvio Berlusconi ha portato grande tristezza, soprattutto in Mediaset, emittente fondata dal defunto politico e imprenditore. Esempio di quanto Berlusconi fosse amato nella sua azienda le lacrime di questa mattina di Federica Panicucci dopo l’annuncio della morte dell’ex premier.