Il 14 giugno 2023 sarà ricordato a lungo per essere stato il giorno dei funerali di Silvio Berlusconi. Ma poco prima della celebrazione delle esequie, è scoppiata una vera e propria polemica per un gesto fatto da un’azienda molto particolare. In particolare, è stato posizionato qualcosa nelle scorse ore davanti alla sua residenza di Arcore, ma questa decisione avrebbe dato fastidio e si è subito deciso di rimuovere quell’oggetto in questione.

Intanto, in attesa di dirvi cosa è accaduto prima dei funerali di Silvio Berlusconi con tanto di polemica, si è scoperta una cosa importante sul testamento del leader di Forza Italia. Marta Fascina otterrà una sorta di lascito economico, anche se non è stata rivelata la quantità di soldi che avrà. Ma si parla comunque di una cifra significativa. Berlusconi ha deciso di incastrare tutti i tasselli per evitare polemiche dopo il suo decesso o delle guerre giudiziarie per accaparrarsi il suo patrimonio.

Silvio Berlusconi, polemica prima dei funerali

In tanti, quando si sono accorti di quel gesto, si sono arrabbiati non poco per un atteggiamento nei confronti di Silvio Berlusconi che non è piaciuto. Infatti, è scoppiata una polemica per la deposizione di una corona di fiori da parte di un sito dai contenuti per adulti. E subito c’è qualcuno che è intervenuto sul posto per rimuovere quei fiori, anche se altri hanno detto che forse si poteva evitare di eliminarli.

Ad essere stata tolta è stata una corona di fiori di Escort Advisor, ovvero il sito più importante nel territorio europeo per incontrare delle escort. E c’è stato grandissimo nervosismo per questo gesto, che doveva non esserci. Chi ha deposto quei fiori potrebbe averlo fatto in buona fede, ma nonostante questo chi ha voluto bene all’ex premier si è infastidito per ciò che è sembrato essere una vera e propria mancanza di rispetto nei confronti dell’uomo.

Non è da escludere che Escort Advisor possa intervenire con qualche nota ufficiale, alla luce di questa rimozione improvvisa dei fiori. Probabilmente si saprà qualcosa in più dopo le esequie di Berlusconi.