Dopo la morte di Silvio Berlusconi, le attenzioni si sono rivolte anche al suo testamento e a ciò che succederà a Marta Fascina, la sua ultima compagna con la quale aveva celebrato delle nozze solamente simboliche e quindi prive di vincoli legislativi. Ufficialmente non poteva quindi rientrare, dato che saranno invece i suoi figli a beneficiare del suo enorme patrimonio. Ma ora si è scoperto un gesto importante, fatto dall’ex presidente del Consiglio.

Nonostante non volesse ovviamente accettare la possibilità di perdere la vita, Silvio Berlusconi aveva comunque pensato al futuro senza di lui. E nel testamento è stato fatto qualcosa di rilevante, che farà felice Marta Fascina. Quest’ultima è sempre stata al fianco dell’ex premier nel periodo del suo ricovero in ospedale e ai funerali sarà in prima fila. Ma vediamo adesso cosa ha deciso di fare il Cavaliere prima di morire.

Silvio Berlusconi e il suo testamento: la decisione su Marta Fascina

Il Mattino ha fatto sapere innanzitutto che Silvio Berlusconi nel suo testamento ha ribadito la sua volontà di vedere Pier Silvio timoniere di Mediaset e Marina di Mondadori. Se i figli vorranno cedere, dovranno essere tutti d’accordo altrimenti non si potrà passare alla fase di vendita. Per quanto riguarda la sua eredità, loro potranno ottenere i soldi in maniera giusta. Mentre su Marta Fascina avrebbe scritto qualcosa che dovrà essere rispettato.

Secondo queste indiscrezioni, Marta otterrà una sorta di lascito economico, anche se non è stata rivelata la quantità di soldi che avrà. Ma si parla comunque di una cifra significativa. Berlusconi ha deciso di incastrare tutti i tasselli per evitare polemiche dopo il suo decesso o delle guerre giudiziarie per accaparrarsi il suo patrimonio. La Fascina è stata una donna fondamentale nei suoi ultimi anni di vita e l’ha voluta premiare in questo modo.

Per tutte le informazioni ufficiali sul testamento del Cavaliere occorrerà sicuramente attendere la fine dei funerali, quando inizieranno a circolare notizie sempre più precise e dettagliate. A proposito di Silvio, dovrebbe essere cremato e sepolto nel mausoleo di Arcore.