Alfonso Signorini, la confessione su Silvio Berlusconi. In questi giorni ovviamente non si parla d’altro e tanti i vip che hanno deciso di usare qualche minuto del proprio tempo per parlare o raccontare della vita di Silvio Berlusconi. Il cavaliere, per molti volti delle spettacolo e della tv, è stata una figura particolarmente importante. Tra i tanti che hanno voluto ricordare l’ex presiedente del Consiglio, c’è stato anche Alfonso Signorini. Il conduttore del GF Vip ha infatti voluto spendere delle meravigliose parole per ricordare l’ex amico.

>> L’ultima foto, poi il ricovero e la morte. Silvio Berlusconi: il volto cambiato, ma sempre col sorriso

Signorini ha quindi scritto un lungo necrologio che suona anche da confessione amorevole, sull’ultimo numero di Chi. Ha raccontato che il loro era un legame speciale, un’amicizia che andava oltre il lavoro. Chiaramente Alfonso Signorini non ha raccontato soltanto quello che di bello è avvenuto, ma anche le difficoltà di Berlusconi: “Ricordava con amarezza tutte le ore (e i soldi) spesi per avvocati, per difendersi da accuse spesso infondate, come hanno dimostrato i tanti processi che lo videro coinvolto, e calunniose”.





Alfonso Signorini, la confessione su Silvio Berlusconi

E ancora: “L’unica colpa di cui si poteva accusare Berlusconi era di essersi fidato di persone che non meritavano la sua amicizia e la sua fiducia”. E riguardo gli errori del passato, Alfonso Signorini dice: “L’ha fatto per bontà, per altruismo. Era un italiano vero e lo è stato fino all’ultimo”. Tra l’altro Alfonso non ha mai nascosto che Silvio Berlusconi era un grande appassionato del Grande Fratello Vip e che lo chiamava a fine puntata.

L’uomo infatti ha raccontato che spesso cambiava cravatta per un motivo. “Anche nel corso dell’ultima edizione un giorno mi ha chiamato in diretta”, ha detto Signorini, sottolineando che su suo consiglio poi ha ripreso a indossare giacca e cravatta. “Mi ha detto: ‘Tu hai uno stile istituzionale”.

Alfonso Signorini racconta del suo incontro con #SilvioBerlusconi pic.twitter.com/7Hbo3I10ZP — vito pio (@vioxlin) June 13, 2023

“Non posso vederti così scamiciato. Fai il bravo, ricordati sempre che sei su Canale5′”, ha quindi concluso Alfonso Signorini nel ricordare quello che per lui è stato di certo un mentore, ma soprattutto un amico fidato e sincero. Anche per Signorini questi sono giorni tristi e complessi.

Leggi anche: “Io e Silvio Berlusconi…”. Isola dei Famosi, la reazione choc di Helena Prestes alla morte del Cavaliere