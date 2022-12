“Vi regalo tante tr*ie”. Silvio Berlusconi choc alla cena privata. Ma il video è saltato fuori

Silvio Berlusconi proprio non riesce a fare a meno di citare le donne in qualsiasi discorso faccia. La cronaca è piena di momenti in cui il leader di Forza Italia racconta barzellette o fa battute, anche pesanti, sul gentil sesso e per questo motivo le critiche non sono mai mancate.

Un vizio nato soprattutto dopo i festini ad Arcore, bunga bunga, Ruby e le papi-girls dell’Olgettina. Anche questa volta il Cavaliere si è reso protagonista di un siparietto che ha scatenato una vera bufera. Come ogni anno, Silvio Berlusconi e il suo staff hanno organizzato la festa di Natale con il Monza, squadra di cui è presidente.

Leggi anche: Silvio Berlusconi, famiglia numerosissima: figli e nipoti da record. Quanti sono e cosa fanno





Silvio Berlusconi, frase choc ai calciatori del Monza: “Un pullman di tr***”

L’ex presidente del Milan non ha nascosto la propria felicità per i risultati ottenuti dalla squadra brianzola e durante la serata organizzata per lo scambio degli auguri di Natale ha lanciato una sorta di sfida ai suoi giocatori. Silvio Berlusconi ha promesso ai giocatori una ricompensa insolita se dovessero vincere contro le big della Serie A.

Ai giocatori del suo Monza Calcio, Silvio Berlusconi non ha garantito come premio denaro, cene o orologi ma una casa chiusa su quattro ruote, in particolare un pullman. “Se vincete contro Juventus e Milan, faccio arrivare un pullman di tr*** nello spogliatoio”, ha detto il presidente della squadra brianzola ed ex premier ai suoi calciatori. Ovviamente il video in cui Silvio Berlusconi parla ai calciatore del Monza Calcio e rifila la classica battuta da caserma è finito in rete e indignato il web.

“Oggi si parlerà molto di #Berlusconi dopo la sua serata natalizia con i giocatori del Monza. Con grande disagio e un senso di schifo. Per quello che dice, per le risate sguaiate di chi gli sta attorno, per lo squallore (cercate il video in rete, io non lo rilancio)”, “Questo vuole fare il presidente della Repubblica”. E ancora: “La forza di Silvio Berlusconi è che a suon di dire queste cose sono “normali” che ormai sono decenni che andiamo avanti ed è tutto un “vabbè ma lo sappiamo com’è SIlvio”. Va bene raga”.