Silvio Berlusconi, una famiglia sempre più numerosa. Nipoti e figli che circondano il Cavaliere anche nei momenti più importanti, ma quanti ne ha con precisione e cosa fanno nella vita? Nonno per la diciasettesima volta, il leader di Forza Italia vanta una cerchia familiare da record.

Figli e nipoti di Silvio Berlusconi, quanti ne ha e cosa fanno nella vita. Questa la domanda che si pongono in molti dopo l’annuncio dato su Tommaso Fabio come apertura a sorpresa del discorso del leader di Forza Italia al Senato proprio come buon auspicio per la fiducia data al governo Meloni.

Con parole sentite e commosse e dopo nove anni di assenza dalla solenne assemblea, Silvio Belusconi si è così rivolto alla platea e alla Presidente parlando proprio dell’ultimo arrivato in casa Tommaso Fabio, secondo figlio di Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli, sposati il 7 ottobre 2020 e già genitori di Emanuele Silvio: “Signor presidente del Consiglio, sono felice di essere qui anche perché tre ore fa ho avuto il mio diciassettesimo nipotino, evviva!”. (“È nato, sono felice”. Silvio Berlusconi, cicogna arrivata: l’annuncio privato in Senato).

Una delle famiglie tra le più numerosi, ma quanti figli e nipoti si contano? Com’è noto i figli di Silvio Berlusconi sono cinque figli, ovvero Marina e Piersilvio, nati dal primo matrimonio con Carla Elvira Lucia Dall’Oglio, e Barbara, Eleonora, Luigi, figli nati dalle seconde nozze con Veronica Lario.

E a questi numeri da record si aggiungono anche i loro rispettivi eredi per un totale di 17, ad inclusione della bisnipote Olivia, nata dalla primogenita di Piersivilio, Lucrezia Vittoria Berlusconi, nata nel 1990 dalla relazione con la modella Emanuela Mussida.

Ultimo arrivato in famiglia, dunque, Tommaso Fabio ma andando a ritroso rispetto alla nascita di Olivia, ecco venire alla luce anche Ettore Quinto, figlio di Barbara Berlusconi, dirigente d’azienda italiana, membro del consiglio di amministrazione di Fininvest e già madre di Leone e Francesco Amos e dei maggiori Alessandro ed Edoardo, figli nati dall’ex compagno Giorgio Valaguzza.

E ancora è la volta di Marina Berlusconi, imprenditrice e dirigente d’azienda italiana, presidente di Fininvest e del gruppo Arnoldo Mondadori Editore, con i figli Gabriele, nato nel 2002, e di Silvio nel 2003, senza dimenticare anche i tre eredi di Eleonora, Riccardo, Flora e Artemisia, nati dalla relazione finita con Guy Binns. Eleonora Berlusconi, la meno mondabìna tra tutti, dal 2013 si occupa dell’Ente Benefico Fondazione Milano Onlus ed è anche consigliere delegato della Holding Quattordicesima, insieme ai fratelli Barbara Berlusconi e Luigi Berlusconi.