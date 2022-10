Silvio Berlusconi, il lieto annuncio in Senato tra gli applausi di tutti. L’intervento del leader di Forza Italia questa volta ha infatti riguardato anche una notizia strettamente privata: è nato il suo diciassettesimo nipotino, secondo figlio di Luigi e Federica Fumagalli.

La gravidanza dell’ultimogenito di Silvio Berlusconi era stata annunciata lo scorso maggio e attesa in queste ore come mostravano le ultime foto delle futura mamma, immortalata per strada dai paparazzi del settimanale Chi con un pancione ‘agli sgoccioli’.

Silvio Berlusconi, “è nato”: l’annuncio in Senato

“Signor presidente del Consiglio, sono felice di essere qui, anche perché tre ore fa ho avuto il mio diciassettesimo nipotino, evviva!”, ha esordito Silvio Berlusconi tra gli applausi dei senatori, contenti di condividere la gioia del leader di FI e della sua famiglia.

Famiglia che con l’arrivo di Tommaso Fabio (il secondo nome è un maggio al nonno materno, papà di Federica) si allarga ulteriormente. Un anno fa era nato il fratello, Emanuele Silvio, prima di lui Lucrezia, 31 anni, la più grande dei nipoti di Silvio, nata nel 1990 dalla relazione di Pier Silvio con la modella Emanuela Mussida nel 1990.

Tra l’altro ad aprile scorso la figlia di Lucrezia, Olivia, prima bisnipote di Silvio Berlusconi che, dunque, ha reso nonno Piersilvio a soli 51 anni. Ancora: dalla relazione con Silvia Toffanin, Pier Silvio ha avuto altri due figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Poi i figli di Marina Berlusconi, Gabriele e Silvio (nati nel 2002 e nel 2003), quelli di Eleonora Berlusconi (Riccardo, Flora e Artemisia) e infine quelli di Barbara: Edoardo, Alessandro, Francesco, Leone ed Ettore Quinto.