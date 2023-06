Silvio Berlusconi è morto nelle scorse ore a 86 anni e sono in tantissimi a piangere la sua dipartita. Lui è stato grande protagonista non solo nel mondo della politica, dove tra l’altro ha ricoperto per quattro volte la carica di presidente del Consiglio, ma anche nel calcio e nella televisione. Con il Milan ha ottenuto moltissimi trofei, mentre attualmente era il presidente del Monza, club che era stato portato in Serie A per la prima volta nella sua storia.

Sono arrivate a centinaia le reazioni dei famosi dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, che è morto all’ospedale San Raffaele di Milano a causa di una leucemia mielomonocitica cronica. Ed è notizia di poche ore fa dell’annuncio del governo di centrodestra, capitanato dalla premier Giorgia Meloni, che ha preso una decisione in occasione del giorno dei funerali del leader di Forza Italia, che avranno luogo al duomo di Milano, ovvero dichiarare il lutto nazionale.

Silvio Berlusconi morto, la decisione del governo Meloni

Come riferito dal sito Fanpage, l’esecutivo di centrodestra ha assunto una decisione rilevante subito dopo il decesso di Silvio Berlusconi. Lui è morto nel nosocomio lombardo e in seguito è stato portato nella sua villa di Arcore. I funerali sono previsti mercoledì 14 giugno e ora è stato comunicato cosa succederà nel giorno stabilito dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, il quale ha reso ufficiale una sua disposizione.

Disposto il lutto nazionale per il 14 giugno, ma non solo, come reso noto da Mantovano: “A seguito del decesso del dottor Silvio Berlusconi, già presidente del Consiglio dei ministri, si dispone dal 12 al 14 giugno 2023 l’esposizione a mezz’asta delle bandiere nazionale ed europea sugli edifici pubblici dell’intero territorio nazionale e sulle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all’estero. Il 14 giugno 2023, giornata di celebrazione delle esequie di Stato, è dichiarato lutto nazionale”.

Fanpage ha anche ricordato che il durante il rito funebre, intorno alla bara, ci saranno sei carabinieri in alta uniforme e ci saranno gli onori militari. Inoltre, ci sarà un esponente del governo e una orazione commemorativa ufficiale. Un gesto molto significativo da parte del governo, del quale faceva parte anche Berlusconi.