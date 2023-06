La morte di Silvio Berlusconi ha scioccato tutta l’Italia. La sua situazione clinica è peggiorata repentinamente e se n’è andato per sempre a 86 anni, mentre si trovava ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano in cura per una forma di leucemia. E ora sarebbe stata già presa una decisione sui funerali del Cavaliere, che si svolgeranno nei prossimi giorni. Attesa anche per notizie ufficiali relative alla camera ardente, anche se iniziano ad arrivare le prime importanti informazioni.

Con la morte di Silvio Berlusconi se ne va un pezzo di storia dell’Italia e a dirgli addio sono amici, conoscenti e anche i rivali politici, che hanno voluto manifestare tutto il loro rispetto. Ai funerali prevista sicuramente una massiccia presenza di persone e, stando alle indiscrezioni di queste ultime ore, in tal senso sarebbe stata già fatta una scelta dai suoi figli. Per la certezza bisognerà attendere ancora un po’, ma la strada sembra già essere segnata.

Morte Silvio Berlusconi, la decisione sui funerali

Innanzitutto si è appreso che, dopo la morte di Silvio Berlusconi, il suo corpo sarà trasferito nella sua villa ad Arcore. Poi ci sarà la camera ardente e successivamente i funerali. A proposito della camera ardente, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha esclamato: “Ho fatto sapere alla famiglia e alla figlia Barbara che, se lo ritenessero, il Senato è disponibile ad allestire la camera ardente. Il Senato sarebbe orgoglioso di poter dare l’estremo saluto a un uomo che ha segnato la vita del Paese”.

Infine, al Tg1, La Russa ha aggiunto: “Simbolicamente credo sia qualcosa che abbia un significato, ma la decisione è chiaramente della famiglia. Io posso solo dare la disponibilità del Senato”. Invece, per quanto concerne le esequie, dovrebbero avere luogo all’interno del duomo di Milano. E i funerali saranno molto probabilmente di Stato. Questa notizia è stata data in anticipo dall’Ansa ed è in attesa dell’eventuale ufficializzazione.

Il sito Monza News ha anche aggiunto che i funerali di Berlusconi potrebbero essere celebrati mercoledì 14 o giovedì 15 giugno. Il decesso è quindi avvenuto nella prima mattinata di lunedì 12 giugno, lasciando un vuoto incolmabile.