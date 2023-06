Sono scomparsi due vicini di casa di Kata, la bimba scomparsa a Firenze il 10 giugno 2023. E gli inquirenti sono abbastanza certi che oramai la bimba non è più da ricercare in territorio nazionale, ma all’estero. Tra l’altro le ricerche della piccola di origine peruviana, sono state bloccate: non si trova e per ora non c’è nulla da fare. Chiaramente i carabinieri indagano sul reato di sequestro di persona verso ignoti, tuttavia nessun rapitore per il momento si è fatto sentire. Oltretutto si tratta di una famiglia indigente che ha occupato abusivamente delle stanze di un hotel abbandonato, nel caso non sarebbe certo per soldi.

E allora, sempre nel caso, perché avrebbero rapito la piccola Kata, qualora questa ipotesi venisse confermata? Di certo c’è qualcosa di oscuro che ancora non è sotto gli occhi di tutti. Lo dimostrerebbero i gesti choc dei genitori, che entrambi hanno tentato di ammazzarsi ingerendo dei liquidi tossici. Entrambi sono stati poi ricoverati d’urgenza e non sono in pericolo di vita.





Sono scomparsi due vicini di casa di Kata

Perché l’hanno fatto? Sanno qualcosa che l’opinione pubblica ancora non sa? Come sappiamo e abbiamo già detto, la madre della piccola Kata è stata predendenteme all’insano gesto, ascoltata dai magistrati riguardo il suo arrivo all’hotel e sul racket delle stanze. Katherine pagò, come tanti altri, per prendere l’alloggio. Riguardo la figlia scomparsa dirà poco dopo ai cronisti: “Kata avrebbe pianto se fosse stata trascinata via. Chi l’ha presa conosceva la bimba”.

Non solo, all’appello dell’hotel mancherebbero anche due occupanti rivali con i quali la donna aveva avuto delle discussioni nei giorni scorsi. Katherine avrebbe sostenuto di non averli più visti dalla sera prima o dal giorno della scomparsa di Kata. Si tratta delle stesse persone che accusavano il fratello e che ce l’avevano con lei e i suoi familiari.

🔵#Firenze #Kata Ancora senza esito le ricerche della bimba di 5 anni di origine peruviana, della quale non si hanno più notizie da ieri pomeriggio. "Tutte le ipotesi sono aperte" fa sapere Gabriele Vitagliano comandante @_Carabinieri_

Video dell'inviata #GR1 @ElenaBaiocco pic.twitter.com/wJMOvYPWIL — Rai Radio1 (@Radio1Rai) June 12, 2023

Secondo molti, sono proprio loro gli autori di un inquietante post sui social in spagnolo condito di emoticon: “Ricordate che avete una famiglia in Perù”. Secondo il comandante provinciale Gabriele Vitagliano: “Quasi sicuramente la bambina non è dentro l’albergo e l’ipotesi che sembra più probabile è che sia stata portata via da un adulto”. E da qui l’ipotesi dell’estero.

