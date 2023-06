Il gesto choc della mamma della piccola Kata, la bimba scomparsa a Firenze il 10 giugno 2023 e della quale non si hanno più notizie da allora. Sono giorni che la madre della bimba, dice che c’è qualcosa di oscuro riguardo la sparizione della figlia. Parla di risse, cattiverie e qualche problema di diverso tipo all’intento del palazzo. La madre di Katalynam racconta di una tensione palpabile e che crede che la figlia sia stata rapita. Nel frattempo le forze dell’ordine proseguono senza sosta con le ricerche: al lavoro si sono aggiunti in queste ore anche i volontari coordinati dalla protezione civile, che l’hanno cercata in alcune zone della città.

>> “Che fine può aver fatto”. Scomparsa Kataleya, parole choc dalla famiglia. “Non vogliono parlare”

Ma non è finita perché anche i vigili del fuoco l’hanno cercata usando droni e termocamere. Nel frattempo, prima di focalizzarci sulla mamma di Kata, è fondamentale sapere che il papà della bambina avrebbe tentato il suicidio. L’uomo è in carcere, per problemi diversi e antecedenti alla scomparsa della figlia. In queste ultime ore, in ogni caso, la mamma della ragazzina scomparsa a Firenze è stata ascoltata per oltre un’ora dai pm in quanto persona informata sui fatti.

>> “Sono scomparsi anche quei due”. Kataleya, la choc in quel palazzo: “Dove potrebbe essere”





Il gesto choc della mamma della piccola Kata

Alla fine non è stato scoperto molto e la donna durante il dialogo col pm si è sentita male ed è stata portata immediatamente al pronto soccorso dell’ospedale di Careggi. È la seconda volta in poche ore che la donna viene ricoverata. Poi però accade l’impensabile, la donna, per motivi ancora da chiarire, avrebbe bevuto volontariamente della candeggina. A quel punto la donna sarebbe stata soccorsa, di nuovo, subito dal 118 e ancora trasportata d’urgenza al Careggi: qui a questo punto è stata poi ricoverata.

Da quello che si dice, la donna non sarebbe in gravi condizioni e si riprenderà nelle prossime ore. Quello che tutti si chiedono ora è: perché la mamma di Kata avrebbe ingerito della candeggina? Si tratta forse di un tentativo di suicidio? E nel caso qual è la causa? Si tratta di un modo per attirare su di sé l’attenzione mediatica al fine di cercare ancora più disperatamente la figlia?

Con riguardo a #Kata, la bambina scomparsa, penso che i genitori non c’entrino nulla ma sappiano esattamente cosa sia successo.

Magari mi sbaglio, però il tentato suicidio di entrambi è strano. — Coppone Inzaghi 🥚 (@MissFinesse4) June 12, 2023

Oppure c’è qualcosa di oscuro che ancora non è chiaro sulla scomparsa della bimba? E sopratutto, i due tentati suicidi, del padre e della madre, sono collegati in qualche modo? C’è qualcosa che i due sanno e che invece tutto il resto della popolazione ignora? Domande che troveranno risposte, probabilmente, nelle prossime ore.

Leggi anche: “Devo dire una cosa su Kata”. Bimba scomparsa a Firenze, il messaggio di Piera Maggio