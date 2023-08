Ritrovati i corpi di Rosy e Veronica. Per loro non c’è stato nulla da fare. Sono stati ritrovati i corpi senza vita delle due donne scomparse nella provincia di Lecco. Le due, Rosy Corallo e Veronica Malini erano accidentalmente cadute nel torrente nella giornata di ieri. Siamo sul ghiacciaio Fellaria, in Alta Valmalenco, nel territorio di Lanzada (Sondrio), dove le due donne erano uscite per un’escursione. Tutto è successo in un attimo, ovvero quando il cane di una delle due è caduto nelle acque gelide.

Qualche istante dopo entrambe le donne si sono tuffate per salvarlo, ma per loro non c’è stato nulla da fare. Sembra infatti che le donne non siano più emerse da quell’acqua gelida. Tutto è successo il 23 agosto 2023, poco prima di mezzogiorno. L’acqua, come dicevamo, era freddissima visto che il torrente si trova a circa 2500 mt di quota.





Da quello che raccontano i soccorritori, il cane che era con loro è improvvisamente caduto in acqua nei pressi della passerella di ferro che conduce al Fellaria. A questo punto, come dicevamo poc’anzi, le due donne hanno tentato immediatamente di salvarlo. Una delle due però, avrebbe perso l’equilibrio, finendo poi travolta dalle acque impetuose che in queste giornate di caldo estremo si generano in quota per via del caldo.

La neve dei ghiacciai infatti si scioglie e l’acqua confluisce nelle gole creando una corrente molto forte. A quel punto l’amica si è buttata subito in acqua nel tentativo di aiutare la donna finendo a sua volta inghiottita dalla corrente. Impietrito l’uomo che era con loro che non ha potuto fare altro che chiamare i soccorsi e guardare senza parole la scena atroce.

I soccorsi e le ricerche sono cominciati immediatamente, poi si sono stoppati nella pausa notturna e sono ripresi all’alba del giorno successivo. Le ricerche però non hanno dato l’esito sperato e qualche ora dopo il corpo delle due donne sono stati ritrovati senza vita. Le due amiche sono morte nel tentativo disperato di salvare delle vite. Non si sa nulla riguardo invece il cane.

