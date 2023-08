Dramma durante la partita di calcio, uomo si accascia e muore davanti agli sguardi impotenti degli amici. Gianni Vietri aveva 61 anni ed era un uomo che praticava sport, sopratutto calcio con gli amici. L’uomo era residente ad Avellino dove nella giornata del 23 agosto 2023, è deceduto tra l’affetto dei suoi amici. È successo tutto in un attimo, Gianni e gli amici si sono ritrovati ad Altavilla Irpina per una partita di calcio ed è sul campo che si è consumata la tragedia. L’uomo infatti, ad un tratto, si è accasciato a terra sotto lo sguardo scioccato degli amici.

Immediato l’intervento dei sanitari ma per lui non c’è stato nulla da fare. Gianni Vietri, 61 anni, è morto davanti agli amici, nello stesso campo dove fino a un attimo prima si stava divertendo tantissimo. Il decesso è avvenuto, di fatto sull’ambulanza, anche se alcuni organi di stampa fanno sapere che non c’era già più niente da fare neanche al campo.





Per Gianni Vietri doveva essere una serata come tante: vecchi amici, il calcio, magari una pizza dopo il match amichevole. E invece niente da fare per nessuno. Ecco quindi che si fanno la foto, all’inizio della partita, l’ultima che verrà scattata a Gianni Vietri (sulla sinistra). Poi la tragedia qualche minuto dopo.

Da come raccontano i presenti l’uomo si è improvvisamente accasciato sul terreno di gioco e sin da subito si è intuita la gravità della situazione. La morte di Gianni Vietri è stata sentita con grande sconforto ad Avellino, l’uomo era noto per la sua passione per il calcio. La sua dipartita ha lasciato senza parole i tanti amici che hanno poco dopo inondato i social con messaggi di cordoglio alla famiglia.

L’uomo, si scoprirà dopo, aveva militato in diverse squadre locali. Lo scorso anno aveva vissuto il dramma della perdita della moglie. Vietri, che era un dipendente di Poste Italiane, lascia due figlie. I funerali si svolgeranno il 24 agosto, alle 16.30, alla chiesa della Trinità dei Poveri ad Avellino. Una morte che verrà ricordata nella zona.

