È trascorsa in modo “tranquillo” l’ultima notte di Papa Francesco al policlinico Gemelli di Roma. Lo fanno sapere fonti vaticane all’Ansa: il Santo Padre è ricoverato dallo scorso mercoledì 29 marzo a causa di una bronchite. “Prevediamo la sua presenza in piazza San Pietro per la celebrazione della Domenica delle palme”, afferma il Vaticano. Bergoglio dovrebbe presenziare a tutti i riti della Settimana santa. Le sue condizioni sono migliorate con il passare dei giorni e la Tac ha escluso sia la polmonite che l’ipotesi del Covid.

Il mondo ha trattenuto il fiato per le condizioni di Papa Francesco. Il Presidente americano Joe Biden ha scritto su Twitter: “Jill ed io continuiamo a pregare per Papa Francesco e gli inviamo i nostri migliori auguri per una rapida e completa guarigione. Il mondo ha bisogno di Papa Francesco”. Il direttore della sala stampa vaticana, Matteo Bruni nei giorni scorsi – citando lo staff medico del Gemelli – ha riferito le condizioni di salute del Papa: “Nell’ambito di controlli clinici programmati, al Santo Padre è stata riscontrata una bronchite su base infettiva che ha richiesto la somministrazione di una terapia antibiotica su base infusionale con un netto miglioramento dello stato di salute”.

Papa Francesco dimesso dal policlinico Gemelli

Nella tarda mattinata dell’1 aprile Papa Francesco è stato dimesso dall’ospedale: “La mattina di oggi, sabato 1° aprile, Papa Francesco è stato dimesso dal Policlinico Universitario A. Gemelli – si legge nel comunicato della sala stampa vaticana -. Prima di lasciare la struttura, il Santo Padre ha salutato il Rettore dell’Università Cattolica, Franco Anelli, con i suoi più stretti collaboratori, il Direttore Generale del Policlinico, Marco Elefanti, l’Assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica, Monsignor Claudio Giuliodori, e l’equipe di medici e operatori sanitari che lo ha assistito durante questi giorni”.

All’uscita dall’ospedale Francesco si è fermato a parlare con i giornalisti e ha ringraziato i medici: “Ammiro chi lavora in ospedale”, ha detto il Santo Padre. Poi ha abbracciato una coppia di genitori che ha perso la figlia ieri notte, fermandosi a pregare con loro. “Ho sentito solo un malessere, ma non ho avuto paura”. Lo ha detto Papa Francesco all’uscita del Policlinico Gemelli. Domenica 2 aprile Bergoglio celebrerà la messa della domenica delle palme.

✅Nel lasciare il Policlinico, #PapaFrancesco è uscito dall’auto e ha salutato le persone presenti. Ha abbracciato una coppia di genitori che ha perso la figlia ieri notte, fermandosi a pregare con loro. pic.twitter.com/1lO24hlCFB — Vatican News (@vaticannews_it) April 1, 2023

Il Papa, come anticipato, domenica sarà in piazza San Pietro per la messa delle Palme. Lo conferma il portavoce del Vaticano, Matteo Bruni: “Posso confermare che, essendo prevista la sua uscita dall’ospedale nella giornata di oggi, è prevista la presenza del Papa in piazza San Pietro domenica per la celebrazione eucaristica della domenica delle Palme, Passione del Signore”.