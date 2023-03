Si fa chiarezza sulle condizioni di Papa Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per un’infezione respiratoria. In tanti in queste ore si stanno chiedendo cosa sia realmente successo al pontefice prima del ricovero. Sin da subito si è parlato, tramite delle note ufficiali di un “ricovero programmato per dei controlli”. Tuttavia alcuni quotidiani italiani ed esteri, come La Nacion, avevano parlato di possibili problemi cardiaci per il Santo Padre.

Tesi rigettata immediatamente dalla sala stampa del Vaticano che ha precisato: “Già nei giorni scorsi Francesco ha lamentato alcune difficoltà respiratorie – si legge nella seconda nota – e nel pomeriggio si è recato presso il policlinico per effettuare alcuni controlli medici. L’esito degli stessi ha evidenziato un’infezione respiratoria (ma è stato escluso il Covid-19) che richiederà alcuni giorni di opportuna terapia medica”.

Ecco cos’ha davvero Papa Francesco: le condizioni di salute

Tra l’altro la situazione polmonare di Papa Bergoglio non è delle migliori: da giovane infatti il Santo Padre ha subito un intervento per l’asportazione di una parte di un polmone. Un dettaglio non di poco conto in un contesto come questo. Una situazione che rende le difficoltà respiratorie “non del tutto sorprendenti” scrive La Repubblica.

Tuttavia le condizioni di Bergolgio, almeno in questo momento, non desterebbero particolare preoccupazione ai medici. Nel frattempo la notte è andata bene, “liscia come l’olio”, da quanto apprende l’Ansa da fonti vicine al decimo piano del Policlinico Gemelli. “Gli infermieri sono molto ottimisti, ritengono che per le celebrazioni della prossima domenica delle Palme, ci sarà. Salvo naturalmente imprevisti”, riferiscono ancora.

Il Papa oggi resterà in ospedale e proseguirà la sua terapia contro l’infezione respiratoria. Chiaramente continueranno gli accertamenti che per ora escludono problemi cardiaci e polmonite. Tuttavia, nonostante le rassicurazioni dei medici e della sala stampa della Santa sede, in molti sospettano che dietro questo ricovero potrebbe esserci di più e che il Papa potrebbe essere pronto a lasciare l’incarico sulla scia di Ratzinger.

